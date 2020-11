Jak má být cvičení krátké nebo dlouhé?

Aby bylo jasno, myslí se tím kraťounká cvičení jakéhokoli druhu od jedné série jednoho cviku až po rychlou sérii několika cviků. Nemyslí se pohyb obecně. Patří sem například to, když několikrát rychle vyběhneš po schodiště ale ne to, když se místo použití výtahu rozhodneš jít po schodech.



Až donedávna uváděli oficiální tréninkové příručky v mnoha zemích včetně Spojených států a Spojeného království doporučení, aby dospělí věnovali cvičení minimálně 150 minut týdně rozdělených do úseků ne kratších než 10 minut, bez ohledu na jejich intenzitu. Nicméně tohle 10minutové pravidlo už neplatí, protože z přibývajících údajů vyplývá, že i kratší cvičení jsou účinná.



„Nenašli jsme žádný důkaz, že by cvičení muselo trvat 10 minut nebo déle. Zdravotní přínosy se dostavují i při rozdělení cvičení do několika úseků během dne,“ říká William E. Kraus, MD, ředitel oddělení klinických překladů ústavu Duke University’s Center for Living, který se zabývá studiem dlouhodobých vlivů krátkých úseků cvičení.