Uklidni se před spaním protahovacími cviky

Trénink
Poslední aktualizace: 8. července 2020

Kirsty Godsová

Uvolni napětí nashromážděné za celý den, ať si v noci líp odpočineš.

Uvolněné svaly pomůžou navodit lepší spánek. Provedu tě následujícími protahovacími cviky, kterými se před spánkem uvolníš.

V každé pozici vydrž aspoň 30 sekund, a pokud se jedná o cvik na jedné straně, cvič 30 sekund na každé straně.

Pokryjeme:

1. Protažení kyčelních flexorů v kleče
Tímhle si protáhneš kyčelní flexory včetně bedrostehenního — hlavního svalu, který spojuje bedra s horní částí nohy.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

2. Protažení 90/90
Pokud máš napnuté kyčelní rotátory, skvěle tím uvolníš kyčle a taky je to bezvadná alternativa pro pozici holuba.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

3. Protažení čtyřmi směry s oporou
Použij gauč, postel nebo židli. Sniž se dolů, a tím si protáhneš kyčelní rotátory, zejména sval hruškovitý v hloubce pod hýžďovými svaly.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

4. Protažení širokého svalu zádového
Pocítíš úlevu v lopatkách a směrem dolů přes široké zádové svaly, které jsou největšími zádovými svaly.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

5. Protažení hamstringů s oporou
Použij oporu, která ti pomůže uvolnit hamstringy, pokud jsou napjaté

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

6. Protažení v pozici žáby
Tohle je super protažení třísel a kyčlí.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

7. Protažení hrudníku v leže
Jestli děláš kliky, vesluješ, nosíš těžké tašky nebo pracuješ u počítače, pak ti tohle protažení uvolní svaly hrudníku, přední části těla, ramen a paží.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

8. Pozice dítěte
Zakonči sérii touhle relaxační pózou a nezapomeň se naladit na dýchání.

8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

Tak a teď ti nic nebrání v dobrém nočním spánku!

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Původně zveřejněno: 1. ledna 1970