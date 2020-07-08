8 uklidňujících protahovacích cviků před spaním

Uklidni se před spaním protahovacími cviky
Trénink
Kirsty Godsová
Uvolni napětí nashromážděné za celý den, ať si v noci líp odpočineš.
Uvolněné svaly pomůžou navodit lepší spánek. Provedu tě následujícími protahovacími cviky, kterými se před spánkem uvolníš.
V každé pozici vydrž aspoň 30 sekund, a pokud se jedná o cvik na jedné straně, cvič 30 sekund na každé straně.
Pokryjeme:
1. Protažení kyčelních flexorů v kleče
Tímhle si protáhneš kyčelní flexory včetně bedrostehenního — hlavního svalu, který spojuje bedra s horní částí nohy.
2. Protažení 90/90
Pokud máš napnuté kyčelní rotátory, skvěle tím uvolníš kyčle a taky je to bezvadná alternativa pro pozici holuba.
3. Protažení čtyřmi směry s oporou
Použij gauč, postel nebo židli. Sniž se dolů, a tím si protáhneš kyčelní rotátory, zejména sval hruškovitý v hloubce pod hýžďovými svaly.
4. Protažení širokého svalu zádového
Pocítíš úlevu v lopatkách a směrem dolů přes široké zádové svaly, které jsou největšími zádovými svaly.
5. Protažení hamstringů s oporou
Použij oporu, která ti pomůže uvolnit hamstringy, pokud jsou napjaté
6. Protažení v pozici žáby
Tohle je super protažení třísel a kyčlí.
7. Protažení hrudníku v leže
Jestli děláš kliky, vesluješ, nosíš těžké tašky nebo pracuješ u počítače, pak ti tohle protažení uvolní svaly hrudníku, přední části těla, ramen a paží.
8. Pozice dítěte
Zakonči sérii touhle relaxační pózou a nezapomeň se naladit na dýchání.
Tak a teď ti nic nebrání v dobrém nočním spánku!