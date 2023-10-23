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Move To Zero
Poslední aktualizace: 23. října 2023
Doba čtení 3 min
Online nakupování: Průvodce správným objednáváním

Krátký průvodce správným objednáváním

Víš, že na vráceném zboží záleží? Pokud si vybereš správné výrobky hned napoprvé, můžeš si nejen ušetřit čas a námahu, ale užít si je hned, jakmile dorazí.

Seznam se s produktem

Líbí se ti nějaký kousek? Na produktové stránce můžeš kliknout na ‚Zobrazit podrobnosti o produktu‘ a dozvědět se o něm víc, než se pro něj v závěru rozhodneš. Tady najdeš všechno od materiálů produktu až po pokyny k praní a výhody. Díky těmhle informacím zjistíš, jestli je produkt pro tebe to pravé ořechové ještě předtím, než se vydá na cestu k tobě domů.

Nakupovat Move to Zero

Průvodci velikostmi

Správná velikost je opravdu hodně důležitá, ať už nakupuješ cokoli. Každý z nás je stavěný trochu jinak, takže tady je pár tipů, jak najít správný střih při hledání bot, oblečení a dalších věcí.

Jak na oblečení

Při hledání perfektně padnoucího oblečení je sekce ‚Velikost a střih‘ ideálním místem, kde začít. Řekne ti výšku a velikost modela nebo modelky, takže je snazší si představit, jak ti asi produkt padne. Podívej se na tabulku velikostí, kde najdeš další podrobnosti, nebo porovnej velikost s velikostí kousků, které už máš. Jestli ale pořád nemáš jistotu, navštiv prodejnu Nike a oblečení si jednoduše vyzkoušej.

Najdi si správnou velikost

Jak vybrat správně padnoucí boty

Když hledáš boty se správným střihem, můžeš zkontrolovat velikost párů, které už máš, nebo si změřit nohu a porovnat ji s tabulkou velikostí. Navštiv nejbližší prodejnu Nike, kde si boty vyzkoušíš. Zaměstnanec prodejny ti rád pomůže s výběrem.

Najdi si velikost

Jak vrátit zboží

I když je zaslání zboží, které chceš vrátit, pohodlné, díky osobní návštěvě prodejny najdeš snáz tu správnou velikost a střih. Dole najdeš prodejnu Nike, kde se můžeš poradit s některým z našich zaměstnanců.

Najít prodejnu

Dopřej skoro novým botám nový život

Když se nám boty vrátí, hledáme způsoby, jak prodloužit jejich životnost v rámci projektu Move To Zero – naší cesty za snížením množství odpadu a emisí uhlíku na nulu, abychom pomohli chránit budoucnost sportu. Pokud jsou jako nové, jemně opotřebované nebo jsou lehce nedokonalé, ručně je vyčistíme, vydezinfikujeme a renovujeme, než je vrátíme na pulty našich prodejen, abychom jim pomohli stát se novým oblíbeným párem někoho jiného a za sníženou cenu. Nákupem takového renovovaného produktu se prodlouží jeho životnost, takže se nedostane na skládku a bude sloužit nohám o něco déle.

Prozkoumat Refurbished

Původně zveřejněno: 23. října 2023