Zkoušet něco nového nemusí být vždycky zrovna zážitek, ale rozhodně to stojí za to.

Přidej se k nám a společně oslavíme naše propadáky. #fails. To, co jsme vyhodili oknem nebo přes plot nebo bůhví kam. Ať žijou rozbitá kolena a pošramocená důstojnost.



A víš proč? Nezáleží totiž na tom, kolikrát spadneš. Pokaždé se totiž znova vyškrábeš nahoru. Když budeš zkoušet nové věci, vždycky vyhraješ. A o tom je Play New.