Odbornice na zdraví pánve Ann Nwabuebová o pánevním dnu

Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Stejně jako mnoho ostatních, kteří mají problémy s pánevním dnem, žila i Ann Nwabuebová dlouhá léta, aniž by o nich měla tušení. Až když fyzioterapeutka označila její bolesti, příznaky a frekvence močení za atypické, dozvěděla se, že se dají léčit. Během několika málo sezení se doktorce Ann ulevilo a dokonce nasměrovala svoji lékařskou kariéru na rehabilitaci pánevního dna, aby pomohla ostatním dosáhnout stejné úlevy. V téhle epizodě se zakladatelka a generální ředitelka společnosti Body Connect Physical Therapy připojí k Jaclyn Byrerové a bude se snažit zbortit stigma spojené s dysfunkcí pánevního dna. Nabídne taky strategie, jak problémům předcházet, a vysvětlí, kdy je čas vyhledat odbornou pomoc. Sdílením cviků na posílení svalů pánevního dna umožňuje lidem bez ohledu na pohlaví, kondici nebo stádium mateřství zajistit, že dysfunkční pánevní dno už nebude omezovat jejich život.
„Důležité je uvědomit si, že ve znalostech je síla, a že pokud máš nějaké problémy se svaly pánevního dna, můžeš je léčit.“
Ann Nwabuebová
Fyzioterapeutka, odbornice na zdraví pánevního dna a zakladatelka Body Connect Physical Therapy
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