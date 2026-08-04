Nike Kobe 10 Protro: Nová verze designu z roku 2015
Produktové novinky
Víc než deset let potom, co si Kobe Bryant obuv model 10 poprvé, přichází Kobe 10 Protro. Nabízí nový, pružný a prodyšnější svršek ze síťoviny, vylepšené tlumení a trakční systém stvořený pro dnešní hru.
Nike Kobe 10 Protro jsou tady. Boty Kobe 10, které původně vyšly v roce 2015, se vrací jako Protro (performance retro) s významnými vylepšeními svršku, tlumení, trakce a podrážky. Tohle není jenom kopie. Každou část boty jsme pečlivě vyladili, otestovali a vylepšili.
Stručný přehled
- Nike Kobe 10 Protro mají přepracovaný svršek ze speciální síťoviny s lepší prodyšností a pružností.
- Technologie Cushion 3.0 nahrazuje původní pěnovou mezipodešev a doplňuje ji nový systém Zoom Strobel po celé délce, který se stará o lepší cit a odezvu.
- Neklouzavý vzor podrážky jsme přepracovali pomocí počítačového designu, ale zároveň zůstává věrný záměru původního návrhu.
- Křídlo z karbonových vláken v přední části boty – ikonický detail modelu Kobe 10, který pomáhá se stabilitou – zůstává beze změn.
- V roce 2027 uvedeme taky verzi Flyknit boty Kobe 10 Protro, která nabídne dynamičtější střih a místo pěny Cushion 3.0 bude mít pod chodidlem pěnu ZoomX.
- Halo je úvodní barevná varianta bot Kobe 10 Protro, po které budou následovat další, včetně několika klasických barevných variant.
Co je nového v Nike Kobe 10 Protro?
Proces Protro má jasný mandát. Jak uvedl produktový tým Kobe:
„Pokaždé, když uvedeme nový model Protro, chceme, aby se změny projevily na každé části boty. Chceme smysluplně vylepšit všechno od svršku až po podrážku.“
Tady je všechno, co jsme změnili na botách Kobe 10 a proč.
Svršek: Prodyšnější, pružnější
Původní model Kobe 10 byl první bota z řady Kobe, která měla bezešvý textilní svršek. Protro v tomhle duchu pokračuje, ale jde ještě o krok dál. Speciální síťovina prošla redesignem a teď má tvarově přizpůsobenou výztužnou strukturu, která vytváří viditelná síťovaná okna na nártu a boční straně boty. Uvidíš různé vrstvy a rozdíl ucítíš v okamžiku, kdy botu obuješ.
Cílem podle produktového týmu Kobe bylo „záměrné zjednodušení, které ale zachová stejnou oporu a zvýší prodyšnost“.
Pásek v přední části boty zajišťuje dokonalou stabilitu, a to i po odstranění části materiálu. Takže lepší prodyšnost není na úkor horší fixace nohy. Přední část jsme trochu rozšířili, aby měla noha víc místa.
Mezipodešev: Cushion 3.0 a Zoom Strobel po celé délce
Původní model Kobe 10 měl v patě pěnové jádro Lunarlon a vrstvu Zoom. Protro ji nahrazuje novější a citlivější technologií Cushion 3.0, které je obklopené změkčeným vnějším rámem. Okraj z TPU drží pěnu pohromadě při zatížení. Bez něj mají měkčí pěny tendenci energii spíš pohlcovat, než ji vracet.
Významným přírůstkem je Zoom Strobel po celé délce, tenká tlumicí vrstva zabudovaná přímo do stélky. Je umístěna blíž k noze než Zoom plněný zespodu, a proto přináší citlivý a tlumený pocit po celé ploše stélky, zejména v přední části, kde se u původního modelu po delším nošení mohlo zdát, že je stélka příliš tenká. Tato změna, která se osvědčila u jiných basketbalových modelů Nike, posouvá boty Kobe 10 Protro do světa moderních podrážek.
Podrážka: Generativní trakce, vylepšená pro moderní hru
Když bota Kobe 10 poprvé spatřila světlo světa, byla považována za nejlepší ve své třídě, co se týče přilnavosti. Jak ale poznamenal produktový tým, byla „nejlepší ve své třídě v daném období“.
Když během vývoje modelu Protro testovali opotřebení původního vzoru, hodnocení nebyla taková, jaká měla být. A tak se vrátili k původním designovým plánům.
Zjistili něco hodně zajímavého. Původní podrážku jsme vytvořili na základě vzoru pro lepší přilnavost, který vycházel z údajů o pohybu získaných v Nike Sport Research Lab. Žádné náhodné pokusy, ale opravdové vědecké poznatky. Model Protro se k téhle logice vrací. Lamely vedou od paty k přední části chodidla a starají se o boční a středovou stabilitu, zatímco kolmé lamely zajišťují brzdění vpřed i vzad. Vizuálně se od originálu trochu liší, ale vědecký základ je stejný.
Testování reálného používání mezi prvním a druhým vývojovým cyklem prokázalo výrazný skok v hodnocení trakce.
„Za vším byl záměr a vědecké poznatky,“ řekl jeden z členů produktového týmu Kobe.
Co zůstává stejné?
Křídlo z karbonových vláken v přední části boty, umístěné pod okrajem v blízkosti malíčku, které slouží k boční opoře při změnách směru, zůstává beze změn. Je to jeden z nejznámějších konstrukčních detailů modelu Kobe 10 a v modelu Protro se objevuje v naprosto stejné podobě.
Zachovali jsme i klasické poselství Kobeho. Tohle je skrytý reliéfní nápis, který Kobe začal umisťovat na mezipodešev různých verzí svých signature bot. Poselství: Endure and Conquer (Kdo vydrží, zvítězí).
Kobe 10 Protro: Speciální síťovina vs. Flyknit
Kobe 10 Protro je k mání ve dvou variantách svršku a výběr té správné závisí na tom, co hledáš.
Verze ze speciální síťoviny je ideální na každý den. Tlumí, je citlivá a stvořená ke hře. Barevné provedení vypráví svůj příběh prostřednictvím potisků a zpracování svršku, takže to, co vidíš na vnější straně, tvoří velkou část toho, na co se můžeš těšit.
Verze Flyknit je už svým designem naprosto špičková. Svršek obepíná nohu přesněji, tlumení – ZoomX namísto Cushion – je lehčí a pružnější a díky nastavitelnému šněrování si botu snadno přizpůsobíš podle sebe.
Produktový tým se vydal na cestu zpět v čase a odhalil, jak se model Flyknit stal součástí legendární řady Kobe:
„Elitní modely se objevily v době play-off,“ svěřil se produktový manažer Kobe Indy Ashford. „Kobe se vždy snažil získat výhodu, i kdyby to byla jen vteřina, díky níž se mohl rychleji otočit nebo prostě reagovat o něco pohotověji.“
Data uvedení Nike Kobe 10 Protro na trh
Modely Kobe 10 Protro se budou postupně uvádět na trh v letech 2026 a 2027. Nejdřív se na trh dostanou modely s technickou síťovinou, modely Flyknit se objeví v roce 2027. Data uvedení na trh oznamujeme prostřednictvím Nike SNKRS a Nike.com před každým uvedením nové kolekce.
Nike Kobe 10 Protro: Časté dotazy
Kdy se boty Kobe 10 Protro začnou prodávat?
Modely Kobe 10 Protro budeme postupně uvádět na trh v letech 2026 a 2027. Nejdřív se na trh dostanou modely s technickou síťovinou, modely Flyknit budou následovat o něco později. Konkrétní data oznamujeme na Nike SNKRS a Nike.com před každým uvedením nové kolekce.
V jakých barevných provedeních se boty Kobe 10 Protro začnou prodávat?
Mezi potvrzené barevné varianty Kobe 10 Protro patří Halo a Blue Lagoon. Další barevné varianty budeme průběžně oznamovat.
Jaký je rozdíl mezi botami Kobe 10 Protro se speciální síťovinou a verzí Flyknit?
Verze ze speciální síťoviny používá pěnu Cushion 3.0 a Zoom Strobel po celé délce. Je to varianta s výraznějším grafickým designem a za nižší cenu. Verze Flyknit má navíc pěnu ZoomX pro lehčí a citlivější pocit, zónovou konstrukci Flyknit pro dynamické přizpůsobení a vlákna pro dokonalou fixaci.
Co jsou modely Kobe Protro?
Modely Kobe Protro jsou vylepšené verze původních signature bot Kobeho Bryanta. Každý model Protro vdechuje nový život stávajícímu modelu Kobe. Využívá při tom moderní technologie zaměřené na výkon, jako jsou nové pěny, materiály a trakce, a zároveň zachovává původní design. Mezi modely Kobe Protro patří Kobe 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11 – a nově i 10.
Co říká skrytý text na botách Kobe 10?
Je to skrytý nápis, který Kobe Bryant začal přidávat do svých bot, počínaje modelem Kobe 5. Na modelu Kobe 10 najdeš „Endure and Conquer“ (Kdo vydrží, zvítězí). Je vyražený na mezipodešvi a najdeš ho i v modelu Protro.