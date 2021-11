Na co se dívat při výběru nového zimního kabátu

Nejlepší bunda na zimu by tě měla podržet během zimních aktivit a udržet tě v teple. Záleží na tom, co potřebuješ, ale vybírat můžeš z péřové nebo syntetické výplně. Bunda, kterou si vybereš, by měla být určitě odolná vůči větru i vodě. Pokud očekáváš sněžení nebo déšť, vyber si bundu, která je voděodolná.