Nejlepší boty na dlouhé běhy

Každá část běžecké boty na dlouhé tratě může být navržena odlišně, aby seděla různým typům držení těla, povětrnostním podmínkám, běžeckým stylům i tělesné váze. Nejlepší vlastnosti pro maratonského nováčka budou jiné než pro ostříleného běžce na dlouhé tratě, který chce překonat svůj osobák. Je tedy dobré zamyslet se nad každým prvkem a rozhodnout se, které vlastnosti jsou právě pro tebe ty důležité.



Širší oblast špičky

Hodně běžců na dlouhých tratích vyhledává boty s širokou špičkou, protože po větší dávce kilometrů může být chodidlo trochu širší než za normálních okolností. V širší špičce taky snadněji proudí vzduch okolo prstů a kloubů, takže i v horkých dnech budou tvoje nohy příjemně v chladu. Navíc se do takových bot za chladnějšího počasí vejde i tlustší ponožka.



Stabilní patní část

Je poměrně časté, že držení těla se ke konci delšího běhu do určité míry zhoršuje. Stabilní patní část ti dokáže pomoct udržet správné držení těla. Patní část by měla být dostatečně hluboká, aby nedocházelo k vykluzování nohy. Běžci a běžkyně, kteří našlapují přes paty by měli mít v téhle části extra dávku tlumení.



Střední a přední část boty s tlumením

Spolehlivé tlumení pomůže mírnit nárazy a udržet tě v tempu, když si kilometry začnou vybírat svou daň. Tlumení může být rozmístěné v různých částech boty. Tlumení ve střední části boty pomáhá těm, kteří trpí nadměrnou pronací a potřebují víc stability. Tlumení v přední části boty se doporučuje těm, kteří běhají přes přední část chodidla.



Taky je dobré se ujistit, že tlumení je odolné a bude fungovat i po hodně naběhaných kilometrech. Zaměř se tedy na špičkové materiály, jako je Nike ZoomX. Je to pěna, která se původně používala pro inovace ve vesmírném průmyslu. Teď se používá v mezipodešvi Nike ZoomX, která poskytuje 85 % návratnosti energie (nejvíc ze všech pěn Nike), takže boty tě poženou dopředu a ani je na nohách neucítíš.



Prodyšný svršek

Většina běžců na dlouhé vzdálenosti hledá měkký a prodyšný svršek. Během dlouhých běhů se chodidla snadno zapotí a lepší proudění vzduchu snižuje riziko odřenin a puchýřů. Ale ti, kdo běhají v zimě nebo v mokrých podmínkách, možná budou potřebovat taky aspoň jeden pár bot se svrškem, který je ochrání před nepřízní počasí. Materiál Nike VaporWeave nabízí to nejlepší z obou těchhle světů. Je naprosto neuvěřitelně lehký, ale taky silný a voděodolný.



Odolná podrážka

Podrážka dostává při dlouhých bězích pořádně zabrat. Pořiď si boty na dlouhé tratě, které mají přilnavý vzorek a dostatečnou trakci pro běhání za každého počasí.



Hmotnost boty

A v neposlední řadě je dobré se zamyslet i nad hmotností boty. Lehčí a rychlejší běžci a běžkyně, kteří mají ambice na vítězství, budou chtít lehčí botu s menším tlumením, ve které budou rychlejší a dynamičtější. Tyhle boty jsou většinou přizpůsobené pro lepší kontakt se zemí, aby dobře reagovaly a poskytovaly návratnost energie. Na druhou stranu sportovci a sportovkyně, kteří chtějí dlouhý závod hlavně dokončit nebo překonat svůj předchozí osobní rekord, potřebují při své cestě k cíli boty, které mají především pořádnou dávku tlumení.