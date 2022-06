Jaké basketbalové boty Nike jsou nejlepší?

Než si vybereš svůj model, seznam se s klíčovými prvky basketbalových bot. Při výběru basketbalových tenisek se zaměř na jejich tři hlavní složky a vezmi v úvahu svoji tělesnou konstituci, herní pozici a styl.



Svršek

Svršek basketbalových bot dodává oporu kotníku, a to hlavně při pohybech do všech směrů a rychlých zasekávačkách. A navíc chrání při dopadu. Existují tři varianty svršku: vysoký, nízký a středně vysoký.

Vysoké boty zaručují maximální oporu kotníku a stabilitu, ale ze všech tří variant svršku mají taky nejvyšší hmotnost. Hráči, kteří jsou náchylní ke zraněním kotníku, ocení jejich vysoký lem a polstrování. Vyšší a útočněji ladění hráči, kteří hrají pod košem nebo doskakují, si často volí vysoké provedení, protože jim poskytuje maximální pohodlí. Příznivcům tradičního basketbalového stylu by se mohly zamlouvat klasické vysoké tenisky jako Nike Air Force nebo Converse Chuck Taylor.

Nízké boty poskytují kotníku nejmenší oporu, ale můžeš se v nich pohybovat s maximální rychlostí a hbitostí. Nízký svršek je lehký a přizpůsobivý a je ideální pro rozehrávače nebo vyšší křídla. Pokud hledáš boty, které ti pomůžou vzlétnout, vyber si z široké nabídky modelů Air Jordan.

Středně vysoké boty nabízejí skvělý kompromis mezi vysokým a nízkým provedením, takže jsou ideální pro univerzální hráče. Středně vysoké provedení je přizpůsobivější než vysoké, protože svršek přiléhá ke spodní části kotníku. Díky větší pohyblivosti kloubu budeš hbitější, ale nepřijdeš ani o fixaci. Tyhle boty jsou lehčí než vysoké, ale o něco těžší než nízké.

Výzkum American Academy of Podiatric Sports Medicine (AAPSM) ukázal, že 68 % hráčů NBA pravidelně hraje ve vysokých basketbalových botách, 15 % ve středně vysokých a 10 % v nízkých. AAPSM hráčům a hráčkám doporučuje, ať si vybírají boty, které jsou pro ně vhodné.



Dalším důležitým prvkem svršku je systém zapínání. Nejčastější je šněrování, ale můžeš se setkat i s kombinovanými systémy, které nohu líp zpevní. Některé modely Nike Zoom Freak mají například tvarovaný pásek se suchým zipem, který obepíná dolní část šněrování a omezuje tak pohyb chodidla uvnitř boty.



Mezipodešev

Mezipodešev umístěná ve střední části basketbalové boty se stará o pohodlí a tlumení, takže snižuje únavu a tělesné napětí. Mezipodešev by měla být pružná, ale přitom dostatečně silná, aby absorbovala nárazy, kterým je chodidlo během hry vystavené. Možná oceníš výřezy v pěně, které snižují hmotnost a zajišťují optimální pružnost. Kromě toho ti možná přijdou vhod externí prvky, jako je díl z lehkého, odolného TPU na vnější straně mezipodešve bot Nike Zoom Freak. Tenhle prvek drží nohu pevně na stélce při rychlých změnách směru ze strany na stranu.



Podrážka

Podrážka (nejspodnější vnější část boty) se stará o co nejlepší trakci ve všech směrech, přilnavost a rovnováhu. Vyber si ploché a široké podrážky se zářezy a drážkami, které zamezí uklouznutí, když měníš směry, otáčíš se nebo skáčeš. Některé boty, jako jsou tenisky Nike Kyrie, mají gumovou podrážku, která po stranách obepíná chodidlo a poskytuje trakci, když se pohybuješ po hranách.