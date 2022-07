Bra By Michaela: Tancuj pro sebe

Na rozdíl od klasického tance vyžaduje moderní tanec pohyby do všech stran. Takže, když si naciťuji choreografii, ráda vidím každý pohyb mého těla. A to je důvod, proč toho nemám tolik na sobě.

Svoboda moderního tance znamená, že se v pohybu můžeš opravdu ztratit – v dobrém slova smyslu. Když se dostaneš do flow, všechno ostatní zmizí. Přála bych si, abychom se do toho stavu mohli všichni dostávat častěji, aniž by nás omezovaly obavy spojené s tělem.