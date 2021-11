Představujeme londýnskou Super 5 League

V téhle lize působí rozmanitá skupina jednotlivců, kteří zjišťují, že fotbal doplňuje a ovlivňuje jejich každodenní rušný život a cílevědomost.



Na hřišti z nich sálá kreativita a talent, které ženy vnášejí do svých pestrobarevných dresů i do způsobu, jakým spolu komunikují. Je to místo inkluze i místo, kde se navazují nová a dlouhodobá přátelství napříč celým Londýnem.