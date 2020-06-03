Čerstvé krevetky a rýžové nudle

Výživa
Poslední aktualizace: 3. června 2020

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Recept na krevety a rýžové nudle

Snadný a zdravý recept na 20 minut. Porce pro 4.

Smíchej tyhle jednoduché přísady dohromady a získáš vynikající krevetky s rýžovými nudlemi, které mají skvělou chuť a hodně bílkovin. Dokonalé jídlo na poledne nebo večer!

Je zdravé, jednoduché a vůbec vynikající!

Suroviny

480 g čerstvých oloupaných krevetek
200 g pórku
15 ml olivového oleje
380 g oloupaných bobů edamame
400 ml odtučněného kokosového mléka
120 ml sójové omáčky
400 ml vody
200 g rýžových nudlí

Suroviny

480 g čerstvých oloupaných krevetek
200 g pórku
15 ml olivového oleje
380 g oloupaných bobů edamame
400 ml odtučněného kokosového mléka
120 ml sójové omáčky
400 ml vody
200 g rýžových nudlí

Postup

  1. Nakrájej pórek na jemno. Na pánvi si na středním plameni předehřej olej. Nasyp do oleje pórek a počkej, až změkne. Pak přijdou na řadu krevetky – opékej je minutu až dvě z obou stran. Pak přidej edamame, kokosové mléko, sójovou omáčku a vodu.
  2. Nech směs pár minut probublávat na mírnějším plameni, pak ji odstav. Mezitím uvař nudle podle návodu na sáčku a vylij z nich vodu. Smíchej v míse nudle s krevetkovou směsí a podávej. Pro dochucení můžeš použít chili, koriandr a limetku.

Nutriční informace na porci

693 kalorií
61 g sacharidů
41 g bílkovin
32 g tuku

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Původně zveřejněno: 3. června 2020

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