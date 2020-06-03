Recept na krevety a rýžové nudle

Čerstvé krevetky a rýžové nudle
Výživa
Poslední aktualizace: 3. června 2020
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Snadný a zdravý recept na 20 minut. Porce pro 4.
Smíchej tyhle jednoduché přísady dohromady a získáš vynikající krevetky s rýžovými nudlemi, které mají skvělou chuť a hodně bílkovin. Dokonalé jídlo na poledne nebo večer!
Je zdravé, jednoduché a vůbec vynikající!
Suroviny
480 g čerstvých oloupaných krevetek
200 g pórku
15 ml olivového oleje
380 g oloupaných bobů edamame
400 ml odtučněného kokosového mléka
120 ml sójové omáčky
400 ml vody
200 g rýžových nudlí
Suroviny
480 g čerstvých oloupaných krevetek
200 g pórku
15 ml olivového oleje
380 g oloupaných bobů edamame
400 ml odtučněného kokosového mléka
120 ml sójové omáčky
400 ml vody
200 g rýžových nudlí
Postup
- Nakrájej pórek na jemno. Na pánvi si na středním plameni předehřej olej. Nasyp do oleje pórek a počkej, až změkne. Pak přijdou na řadu krevetky – opékej je minutu až dvě z obou stran. Pak přidej edamame, kokosové mléko, sójovou omáčku a vodu.
- Nech směs pár minut probublávat na mírnějším plameni, pak ji odstav. Mezitím uvař nudle podle návodu na sáčku a vylij z nich vodu. Smíchej v míse nudle s krevetkovou směsí a podávej. Pro dochucení můžeš použít chili, koriandr a limetku.
Nutriční informace na porci
693 kalorií
61 g sacharidů
41 g bílkovin
32 g tuku