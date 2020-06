Kolik pohybu děti vlastně potřebují

Veď svoje děti k těmhle cílům a pomoz jim tak zdravě růst a sílit.

Ideální množství pohybu je v každém okamžiku dětského vývoje jiné. Úměrně s tím, jak dítě roste od batolete po dospívajícího, jeho množství narůstá. Jaké množství pohybu je ale dostatečné? V tomhle článku jsme expertům z oboru položili otázku, kolik pohybu děti v každé věkové skupině potřebují a co můžou rodiče dělat pro to, aby jim v tom pomohli.



Existuje důvod – dobře, stovky důvodů – proč je cvičení součástí školních osnov, ať už jde o aktivity v hodinách, o přestávkách nebo v tělesné výchově. Výzkumy naznačují, že pravidelný sport v dětství přispívá k zdravému rozvoji srdce, kostí, svalů a mozku, zlepšuje schopnost poznávání a učení a pomáhá budovat jistotu a sebedůvěru.



Nechat kondičku svých dětí na profících je snadné. Zastat roli učitele tělocviku už ale tak snadné není. Jestli tápeš, kolik a jaký typ pohybu tvoje dítě vzhledem ke svému věku opravdu potřebuje, podívej se do téhle příručky. Najdeš v ní plno tipů od předních expertů a organizací. Ber ji jako inspiraci k plánování aktivit. (P.S. Tyhle pokyny jsou určené pro průměrné dítě v USA – doporučení se můžou v různých zemích lehce lišit. V případě otázek nebo pochybností se obrať na pediatra.)