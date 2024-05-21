Sportovkyně Nike: Kimia Alizadeh

Kimia Alizadeh
Taekwondistka Kimia Alizade vzdoruje všem překážkám svojí vytrvalou vůlí vítězit. Jako hrdá zástupkyně uprchlické komunity je symbolem houževnatosti, ducha a vytrvalosti.
Poslední aktualizace: 21. května 2024
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Kimia Alizadeh
Disciplína: taekwondo
Země původu: Írán
Národní tým: Bulharsko
Datum narození: 10. 7. 1998
„Nemám sny, mám jen cíle. Sen je příliš velký, je těžké ho dosáhnout. Ale když máš cíl a záměr, máš pocit, že ho můžeš dosáhnout.“
Kimia nevěří na sny. „Sen je moc velký, je těžké ho dosáhnout. Ale když máš cíl a záměr, máš pocit, že ho můžeš dosáhnout.“ Věří, že se musí za každou cenu držet při zemi – jenom tak se vítězství stává skutečností.
Olympijská nadace pro uprchlíky
Nike věří v sílu sportu, která posouvá svět kupředu. Přečti si, jak Nike pomáhá podporovat sportovce, kteří byli nucení opustit svoji zemi, prostřednictvím olympijské nadace pro uprchlíky.