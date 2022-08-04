Podcast Trained: Zlepši si pohyblivost s Kellym Starrettem
Trénink
Berou ti vítr z plachet neustálá zranění? Přístup tohohle fyzioterapeuta k pohybu by ti mohl přinést tolik potřebnou úlevu.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Abyste se stali co nejlepšími sportovci a sportovkyněmi, nechce to se jenom co nejvíc snažit, nejvíc toho zvednout nebo běžet nejrychleji. Podle doktora fyzioterapie Kellyho Starretta začíná zlepšování tvého výkonu tím, že dobře zvládneš to základní. V tomhle díle si moderátorka Jaclyn Byrerová povídá s kondičním trenérem a spoluzakladatelem programu The Ready State o tom, jak si vybudovat pevnou kondici tím, že maximalizujeme svůj pohyb a pohyblivost. Seznámí tě se základními dovednostmi, které pomáhají předcházet zranění, a vysvětlí, jak je lze pravidelně využívat napříč sportovními odvětvími. Podrobně taky vysvětlí, jak si udržet kondici, ať už v tělocvičně nebo mimo ni.
„Není to vždycky tak, že ‚vítězí ten, kdo tomu dá nejvíc úsilí‘. Spíš je otázkou, ‚kdo má nejvíc dovedností, které mu umožňují lepší přenositelnost?‘“
Kelly Starrett
doktor fyzioterapie, kondiční trenér a spoluzakladatel programu The Ready State
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.