Žádná hrdost, žádný sport: Joy Run Collective

No Pride, No Sport
Komunita LGBTQIA+ tu byla vždycky a posouvala hranice radostí a smělým vyjádřením touhy po inovacích. Sledujeme, jak tihle sportovci, sportovkyně* a kolektivy vytvářejí dlouhotrvající a pozitivní dopad na sport, aby i budoucí generace věděly, že mají svoji cenu a že se můžou hýbat stejně svobodně, jako kdokoliv jiný.
Jestli se k tobě ještě nedonesly zprávy o berlínském kolektivu Joy Run, dovol, abychom ti ho představili my. Kolektiv založila Huyen (ona/její) poté, co objevila povzbuzující vztah mezi běháním a sebevědomím. Tahle inspirativní komunita hájí BIPOC* a queer lidi a jejím posláním je povzbuzovat víc queer lidí, aby se věnovali běhání.
Tahle inkluzivní skupina nabízí jednotlivcům bezpečné a otevřené prostředí, aby si bez obav užili radost z pohybu. Joy Run, který si získal mimořádný zájem, revolučním způsobem proměňuje berlínskou běžeckou scénu a vytváří prostor, kde se budoucí generace bude moct při běhu cítit bezpečně a příjemně.
Radost a komunita
Hany (ona/její) a Jarred (on/jeho) jsou hrdí na to, že mohou být členy skupiny. Díky příslušnosti ke kolektivu Joy mají pocit, že za nimi někdo stojí, že jsou vidět a hlavně, že mají také právo na svůj prostor v nádherném okolí Berlína. A to se jim líbí.
Cítí se jistěji díky vědomí, že jsou vidět v bezpečném prostředí. Možnost svobodně běhat často vnímáme jako samozřejmost, ale akce Joy je naplňuje pocitem hluboké vděčnosti a osvobození. Běh je pro ně víc než jenom akce – je to duchovní cesta, která je učí žít v okamžiku, naslouchat svému tělu a nevnímat, co si někteří lidé můžou myslet.
„Je důležité chtít právo na místo ve světě, stejně důležité ale je umět se o tohle místo dělit s ostatními.“ Hany