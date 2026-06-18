Nakupovat všechny novinky

Nakupovat

Poslední aktualizace: 18. června 2026
Doba čtení 11 min
Značka Jordan uvádí: The One 2026

THE ONE, SVĚTOVÝ TURNAJ, NA KTERÉM SE ROZHODUJE O NEJLEPŠÍCH HRÁČÍCH A HRÁČKÁCH SVĚTA V SOUBOJÍCH 1 NA 1, JE ZPĚT.

The One se vrací už potřetí s ambicí ukázat světu novou generaci velkých talentů. Hra 1 na 1. Žádný tým. Žádná pomoc. Jen ty, tvůj soupeř a kdo z vás to chce víc.

Značka Jordan uvádí: The One 2026

The One 2026

O UDÁLOSTI

Letošní ročník turnaje The One značky Jordan vyvrcholí 29. srpna v Šanghaji. Regionální kvalifikační zápasy pro basketbalisty a basketbalistky ve věku 14 –18 let se konají ve více než 20 městech v Severní Americe, Evropě a Asii. Ti nejlepší postoupí do celosvětového finále. Vítěz z chlapecké a vítězka z dívčí kategorie získají titul The One a stanou se oficiálními ambasadory značky Jordan.

Značka Jordan uvádí: The One 2026

Nepůjde jen o nejlepší basketbal v soubojích 1 na 1 na světě. The One nabídne i živá vystoupení největších uměleckých hvězd současnosti. Pro komunitu je navíc připravená návrhářská soutěž, ve které na sebe můžou začínající umělci upozornit tím, že dají novou tvář kultovním teniskám AJ1. A nebyla by to značka Jordan, aby neměla v rukávu ještě nějaká další překvapení.

Značka Jordan uvádí: The One 2026

CO SI ZAPAMATOVAT

  • The One je celosvětový basketbalový turnaj.
  • Do kvalifikačních soutěží se můžou hlásit hráči a hráčky ve věku 14 –18 let.
  • Chlapci a dívky soutěží zvlášť.
  • Kvalifikační kola se konají v Severní Americe, Evropě a Asii.
  • Finále bude 29. srpna v čínské Šanghaji.
  • Vítězové se stanou ambasadory značky Jordan.

PRAVIDLA

  • Hraje se do 23 bodů nebo na nejvyšší skóre po osmi minutách – podle toho, co nastane dřív.
  • Koše jsou za dva a tři body.
  • Limit na zakončení je devět sekund. Časomíra se spouští, jakmile je míč vyvezen za oblouk nebo když se ho útočící hráč dotkne po check-ballu.
  • S výjimkou poslední minuty běží čas nepřetržitě.

VÍTĚZOVÉ TURNAJE THE ONE

Značka Jordan uvádí: The One 2026

New York

Vítězka ženské kategorie 2025

Značka Jordan uvádí: The One 2026

Los Angeles

Vítěz mužské kategorie 2025

Značka Jordan uvádí: The One 2026

Los Angeles

Vítězka ženské kategorie 2024

Značka Jordan uvádí: The One 2026

Paříž

Vítěz mužské kategorie 2024

Značka Jordan uvádí: The One 2026

CESTA DO FINÁLE

Kvalifikační zápasy proběhnou ve více než 20 městech po celém světě. Finalisté se sjedou 29. srpna do čínské Šanghaje, kde se utkají o šanci stát se nejlepším hráčem a hráčkou v souboji 1 na 1 na světě.

Značka Jordan uvádí: The One 2026

ZÁKLADNÍ KOUSKY NA BASKETBAL

Pořiď si výbavu, se kterou přehraješ kohokoli, kdykoli a kdekoli.

Nakupovat basketbalové modely Jordan

Časté dotazy

Co je turnaj The One?

The One je každoroční celosvětový basketbalový turnaj značky Jordan v režimu 1 na 1 pro sportovce a sportovkyně ve věku od 14 do 18 let. Regionální kvalifikační soutěže se konají ve více než 20 městech po celém světě, přičemž nejlepší soutěžící postupují do finále, které se uskuteční v srpnu v čínské Šanghaji. Turnaj pořádá Jordan Brand – značka firmy Nike vycházející z odkazu Michaela Jordana. Letos vstupuje do svého třetího ročníku.

Kdo se může zúčastnit?

Hráči a hráčky od 14 do 18 let, přičemž chlapci a dívky soutěží v samostatných kategoriích. Z každé kategorie vzejde jeden šampion a jedna šampionka.

Proč jde o souboje 1 na 1?

Hra 1 na 1 sehrála klíčovou roli v příběhu samotného MJ, který si díky bitvám na dvorku za domem se svým bratrem Larrym vypěstoval svoji neutuchající soutěživou dravost. Dnes značka Jordan oslavuje právě tento jeho odkaz a po celém světě hledá mladé basketbalisty a basketbalistky, kteří v sobě mají stejnou nezdolnou vůli po vítězství.

Jaká jsou pravidla?
  • Hraje se do 23 bodů nebo na nejvyšší skóre po osmi minutách – podle toho, co nastane dřív.
  • Koše jsou za dva a tři body.
  • Útočný limit je devět sekund. Časomíra se spouští, jakmile je míč vyvezen za oblouk nebo když se ho útočící hráč dotkne po check-ballu.
  • S výjimkou poslední minuty běží čas nepřetržitě.
  • V poslední minutě se časomíra zastavuje při každém hvizdu rozhodčího, střeleném koši nebo zranění.
  • Čas běží i během trestných hodů (neplatí pro poslední minutu).
  • Každý hráč má k dispozici jeden oddechový čas v délce 20 sekund na zápas. Time-out lze vyžádat pouze při držení míče v útoku nebo při mrtvém míči. Oddechový čas musí být využit v základní hrací době. Nepřenáší se do prodloužení.
  • Míč je ve hře po check-ballu a útočný limit okamžitě běží.
  • Po proměněném koši si hráč míč nechává.
  • Po neproměněné střele zůstává míč ve hře.
  • Obranný doskok se považuje za změnu držení míče a míč zůstává ve hře. Hráč má pět sekund na vyvezení míče za trojkovou čáru a protivník mu v tom nesmí bránit. Rozhodčí začne vizuálně odpočítávat pět sekund ihned po zajištění doskoku.
  • Jakýkoli střelecký pokus, který nezasáhne obroučku koše, musí být vyvezen za oblouk.
  • Pokud dojde ke střeleckému faulu, útočící hráč hází jeden trestný hod za jeden bod.
  • Pravidlo „And 1“ se neuplatňuje.
  • Čtvrtý faul znamená bonus. Hráč hází jeden trestný hod za jeden bod.
  • Po proměněném trestném hodu zůstává míč v držení hráče a hra pokračuje check-ballem.
  • V případě neproměněného trestného hodu je míč mrtvý, držení přechází na soupeře a hra se navazuje check-ballem.
  • Rozhodčí zahajují každý check-ball.
  • V prodloužení rozhoduje první vstřelený koš a o úvodním držení míče rozhodne hod mincí.
  • Zápas může skončit i trestným hodem.
  • Pokud hráč nemůže kvůli zranění pokračovat v zápase, soupeř automaticky vítězí.
  • Při faulech posouzených jako „zákroky mimo basketbalovou hru“ střílí soupeř jeden trestný hod a následně si ponechává míč, a to bez ohledu na to, zda hod promění, nebo ne.
  • Není dovoleno tlačit soupeře zády ke koši ve vymezeném území během dvou po sobě jdoucích útoků.
  • Definice tlačení zády (backdown): Za tlačení zády se považují tři po sobě jdoucí driblinky zády ke koši. Po prvním úspěšném backdownu rozhodčí útočícího hráče upozorní. Pokud k této situaci dojde znovu, přichází hráč při třetím driblinku o držení míče.
Co získá vítěz?

Vítězové a vítězky získají titul „The One“. Obdrží finanční odměnu, stanou se tváří celosvětové kampaně a oficiálně se připojí ke značce Jordan jako její ambasadoři.

Kdo zvítězil v minulosti?

V roce 2025 vyhráli Rose Simpson a Terron Williams. Šampiony turnaje v roce 2024 byli Tatianna Griffin a Steve Bah.

Kdy a kde se koná finále?

Finále se v roce 2026 uskuteční 29. srpna v čínské Šanghaji. Finalisté z více než 20 měst se utkají v předkolech a vyřazovacích kolech a celý turnaj vyvrcholí finálovými zápasy v chlapecké i dívčí kategorii.

Kde se turnaj The One konal v minulých letech?

Finálové zápasy se v předchozích letech konaly v Paříži a New Yorku.

Můžou se fanoušci účastnit kvalifikačních zápasů a finále?

Ano. Tady je seznam měst, která se turnaje účastní:
Evropa: Madrid, Lublaň, Bělehrad, Paříž, Londýn
Asie: Tokio, Nagoja, Cebu, Manila, Kuang-čou, Tung-kuan, Chang-čou, Čcheng-tu, Si-an, Šanghaj, Tchaj-pej, Peking, Wuhan
Severní Amerika: Chicago, New York, Los Angeles

Kde můžu turnaj sledovat a získat aktuální informace?

Aktuální informace sledujte na @jumpman23.

Co když se chci turnaje The One zúčastnit jako zástupce médií?

Napište na theonejordanbrand@dkcnews.com.

Původně zveřejněno: 16. června 2026