Značka Jordan uvádí: The One 2026

THE ONE, SVĚTOVÝ TURNAJ, NA KTERÉM SE ROZHODUJE O NEJLEPŠÍCH HRÁČÍCH A HRÁČKÁCH SVĚTA V SOUBOJÍCH 1 NA 1, JE ZPĚT.
The One se vrací už potřetí s ambicí ukázat světu novou generaci velkých talentů. Hra 1 na 1. Žádný tým. Žádná pomoc. Jen ty, tvůj soupeř a kdo z vás to chce víc.
The One 2026
O UDÁLOSTI
Letošní ročník turnaje The One značky Jordan vyvrcholí 29. srpna v Šanghaji. Regionální kvalifikační zápasy pro basketbalisty a basketbalistky ve věku 14 –18 let se konají ve více než 20 městech v Severní Americe, Evropě a Asii. Ti nejlepší postoupí do celosvětového finále. Vítěz z chlapecké a vítězka z dívčí kategorie získají titul The One a stanou se oficiálními ambasadory značky Jordan.
Nepůjde jen o nejlepší basketbal v soubojích 1 na 1 na světě. The One nabídne i živá vystoupení největších uměleckých hvězd současnosti. Pro komunitu je navíc připravená návrhářská soutěž, ve které na sebe můžou začínající umělci upozornit tím, že dají novou tvář kultovním teniskám AJ1. A nebyla by to značka Jordan, aby neměla v rukávu ještě nějaká další překvapení.
CO SI ZAPAMATOVAT
- The One je celosvětový basketbalový turnaj.
- Do kvalifikačních soutěží se můžou hlásit hráči a hráčky ve věku 14 –18 let.
- Chlapci a dívky soutěží zvlášť.
- Kvalifikační kola se konají v Severní Americe, Evropě a Asii.
- Finále bude 29. srpna v čínské Šanghaji.
- Vítězové se stanou ambasadory značky Jordan.
PRAVIDLA
- Hraje se do 23 bodů nebo na nejvyšší skóre po osmi minutách – podle toho, co nastane dřív.
- Koše jsou za dva a tři body.
- Limit na zakončení je devět sekund. Časomíra se spouští, jakmile je míč vyvezen za oblouk nebo když se ho útočící hráč dotkne po check-ballu.
- S výjimkou poslední minuty běží čas nepřetržitě.
VÍTĚZOVÉ TURNAJE THE ONE
CESTA DO FINÁLE
Kvalifikační zápasy proběhnou ve více než 20 městech po celém světě. Finalisté se sjedou 29. srpna do čínské Šanghaje, kde se utkají o šanci stát se nejlepším hráčem a hráčkou v souboji 1 na 1 na světě.
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Časté dotazy
Co je turnaj The One?
The One je každoroční celosvětový basketbalový turnaj značky Jordan v režimu 1 na 1 pro sportovce a sportovkyně ve věku od 14 do 18 let. Regionální kvalifikační soutěže se konají ve více než 20 městech po celém světě, přičemž nejlepší soutěžící postupují do finále, které se uskuteční v srpnu v čínské Šanghaji. Turnaj pořádá Jordan Brand – značka firmy Nike vycházející z odkazu Michaela Jordana. Letos vstupuje do svého třetího ročníku.
Kdo se může zúčastnit?
Hráči a hráčky od 14 do 18 let, přičemž chlapci a dívky soutěží v samostatných kategoriích. Z každé kategorie vzejde jeden šampion a jedna šampionka.
Proč jde o souboje 1 na 1?
Hra 1 na 1 sehrála klíčovou roli v příběhu samotného MJ, který si díky bitvám na dvorku za domem se svým bratrem Larrym vypěstoval svoji neutuchající soutěživou dravost. Dnes značka Jordan oslavuje právě tento jeho odkaz a po celém světě hledá mladé basketbalisty a basketbalistky, kteří v sobě mají stejnou nezdolnou vůli po vítězství.
Jaká jsou pravidla?
- Hraje se do 23 bodů nebo na nejvyšší skóre po osmi minutách – podle toho, co nastane dřív.
- Koše jsou za dva a tři body.
- Útočný limit je devět sekund. Časomíra se spouští, jakmile je míč vyvezen za oblouk nebo když se ho útočící hráč dotkne po check-ballu.
- S výjimkou poslední minuty běží čas nepřetržitě.
- V poslední minutě se časomíra zastavuje při každém hvizdu rozhodčího, střeleném koši nebo zranění.
- Čas běží i během trestných hodů (neplatí pro poslední minutu).
- Každý hráč má k dispozici jeden oddechový čas v délce 20 sekund na zápas. Time-out lze vyžádat pouze při držení míče v útoku nebo při mrtvém míči. Oddechový čas musí být využit v základní hrací době. Nepřenáší se do prodloužení.
- Míč je ve hře po check-ballu a útočný limit okamžitě běží.
- Po proměněném koši si hráč míč nechává.
- Po neproměněné střele zůstává míč ve hře.
- Obranný doskok se považuje za změnu držení míče a míč zůstává ve hře. Hráč má pět sekund na vyvezení míče za trojkovou čáru a protivník mu v tom nesmí bránit. Rozhodčí začne vizuálně odpočítávat pět sekund ihned po zajištění doskoku.
- Jakýkoli střelecký pokus, který nezasáhne obroučku koše, musí být vyvezen za oblouk.
- Pokud dojde ke střeleckému faulu, útočící hráč hází jeden trestný hod za jeden bod.
- Pravidlo „And 1“ se neuplatňuje.
- Čtvrtý faul znamená bonus. Hráč hází jeden trestný hod za jeden bod.
- Po proměněném trestném hodu zůstává míč v držení hráče a hra pokračuje check-ballem.
- V případě neproměněného trestného hodu je míč mrtvý, držení přechází na soupeře a hra se navazuje check-ballem.
- Rozhodčí zahajují každý check-ball.
- V prodloužení rozhoduje první vstřelený koš a o úvodním držení míče rozhodne hod mincí.
- Zápas může skončit i trestným hodem.
- Pokud hráč nemůže kvůli zranění pokračovat v zápase, soupeř automaticky vítězí.
- Při faulech posouzených jako „zákroky mimo basketbalovou hru“ střílí soupeř jeden trestný hod a následně si ponechává míč, a to bez ohledu na to, zda hod promění, nebo ne.
- Není dovoleno tlačit soupeře zády ke koši ve vymezeném území během dvou po sobě jdoucích útoků.
- Definice tlačení zády (backdown): Za tlačení zády se považují tři po sobě jdoucí driblinky zády ke koši. Po prvním úspěšném backdownu rozhodčí útočícího hráče upozorní. Pokud k této situaci dojde znovu, přichází hráč při třetím driblinku o držení míče.
Co získá vítěz?
Vítězové a vítězky získají titul „The One“. Obdrží finanční odměnu, stanou se tváří celosvětové kampaně a oficiálně se připojí ke značce Jordan jako její ambasadoři.
Kdo zvítězil v minulosti?
V roce 2025 vyhráli Rose Simpson a Terron Williams. Šampiony turnaje v roce 2024 byli Tatianna Griffin a Steve Bah.
Kdy a kde se koná finále?
Finále se v roce 2026 uskuteční 29. srpna v čínské Šanghaji. Finalisté z více než 20 měst se utkají v předkolech a vyřazovacích kolech a celý turnaj vyvrcholí finálovými zápasy v chlapecké i dívčí kategorii.
Kde se turnaj The One konal v minulých letech?
Finálové zápasy se v předchozích letech konaly v Paříži a New Yorku.
Můžou se fanoušci účastnit kvalifikačních zápasů a finále?
Ano. Tady je seznam měst, která se turnaje účastní:
Evropa: Madrid, Lublaň, Bělehrad, Paříž, Londýn
Asie: Tokio, Nagoja, Cebu, Manila, Kuang-čou, Tung-kuan, Chang-čou, Čcheng-tu, Si-an, Šanghaj, Tchaj-pej, Peking, Wuhan
Severní Amerika: Chicago, New York, Los Angeles
Kde můžu turnaj sledovat a získat aktuální informace?
Aktuální informace sledujte na @jumpman23.
Co když se chci turnaje The One zúčastnit jako zástupce médií?
Napište na theonejordanbrand@dkcnews.com.