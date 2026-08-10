Jak udržet dívky u sportu

Jak zapojit dívky do hry a udržet je ve hře
Příručka pro trénink dívek
Dívky chtějí hrát a sportovat. Chtějí se hýbat, soupeřit, riskovat a cítit, že někam patří. Přivést je na hřiště nebo do tělocvičny, zajistit jim potřebné vybavení (např. sportovní podprsenky a spony do vlasů) a udržet jejich zájem o hru vyžaduje určité úsilí.
Odborníci tvrdí, že dívky, které mají příležitost si zahrát, líp prospívají fyzicky, psychicky, emocionálně i sociálně. Přesto ale dívky končí se sportem dvakrát častěji než chlapci. U dívek z městských komunit a z různých menšin je tento počet ještě větší.
Dobrou zprávou ale je, že všichni můžeme udělat něco pro to, abychom dívky ve sportování podpořili. K tomu, aby si vytvořily pozitivní a smysluplný vztah ke sportu, potřebují dívky několik klíčových věcí:
- Příležitosti být součástí týmu, soupeřit, získat přátele, vytvořit si vztah se spoluhráči a s dospělými, kteří podporují jejich tým.
- Vzory, například trenérky nebo lidi z dívčina okolí, kteří vyzdvihují příklad sportovkyň. U dívek, které tyhle věci mají, je vyšší pravděpodobnost, že u sportu zůstanou, i když budou starší.
- A konečně, k tomu, abychom udrželi jejich aktivní vztah ke sportu, musíme vytvořit sportovní kulturu, která přijímá dívky a váží si jich. Začíná to tím, jakou kulturu vytváříme v našich týmech.
Nike spolupracuje se svými partnery a s odborníky na zvrácení trendu odchodů od aktivního sportu. Dospělí z dívčina okolí můžou v tomhle úsilí výrazně pomoct, když přispívají k tomu, aby čas strávený na kurtu, trati, hřišti nebo jiném sportovišti, byl pro dívku pozitivním zážitkem. Tuhle příručku jsme vytvořili proto, aby jim v tom každý mohl začít pomáhat. Další užitečné rady najdeš v těchhle souhrnech s tipy.