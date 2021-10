Jak si zvolit sportovní specializaci, podle trenéra Gjerta Ingebrigtsena

Můj první syn, Henrik, byl opravdu talentovaný běžec na lyžích, ale my prostě žili na špatné straně Norska, kde nebylo dost sněhu. Můj druhý nejstarší, Filip, měl nadání pro fotbal, ale postupem času ho to prostě přitáhlo k běhání. Oba dva ale získali hodně dovedností a znalostí tím, že v začátcích dělali různé sporty. Nakonec ale získali schopnost věnovat se jenom jednomu sportu, jak se v průběhu let rozhodli soustředit jenom na běhání.



A pak tu máme Jakoba, mého nejmladšího. Když mu bylo asi 11 let, tak mi povídá: „Chci být nejlepším běžcem na světě.“ Už tehdy to měl v hlavě všechno promyšlené. A od tohohle dne nikdy nezaváhal.



Chci, abys věděl, že se každé z mých dětí rozhodlo podle sebe, jaký sport budou dělat. A nebo jestli vůbec budou nějaký sport dělat! (Mám sedm dětí a jsem stejně pyšný i na ty, které nikdy nechtěly závodit.). Nestál jsem Henrikovi ani Filipovi v cestě, když chtěli lyžovat nebo hrát fotbal. A ani Jakobovi jsem neřekl, že bude muset hodně makat, aby se z něj stal „skvělý sportovec“.



Je to škoda, ale takovou volbu hodně, opravdu hodně dětí nemusí nikdy udělat. Prostě dělají to, co jim jejich rodiče řeknou, jakmile jsou dost velké na to, aby zvedly míč nebo zvládly běžet za ostatními.



Vzhledem k tomu, že nezmiňuješ svoje rodiče, předpokládám, že tě budou podporovat, ať už si vybereš cokoliv. Ale vypadá to tak, že bereš názor trenéra jako jediný správný. Přesně to bys měl dělat během zápasu nebo tréninku. Ale když jde o životní rozhodnutí, musíš se zeptat sám sebe: „Dělám to, co chci já, nebo to, co si můj trenér myslí, že chci dělat?“