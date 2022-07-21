Podcast Trained: Budoucnost fotbalu s Jaelin Howellovou
Trénink
Zajímalo tě někdy, jak vypadá cesta vzhůru americkým fotbalem? To ti prozradí záložnice NWSL Jaelin Howellová.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Stejně jako spousta z nás i Jaelin Howellová začala sportovat ještě dřív, než uměla číst. Na rozdíl od většiny z nás se dostala do ženského národního týmu USA a týmu Racing Louisville FC. V dnešní epizodě se tahle nadějná fotbalová hvězda připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové a podrobně popíše každý krok svojí cesty. Řekne nám, jaké výhody v sobě nese být ze sportovní rodiny, otevřeně promluví o problémech vysokoškolského sportu a vysvětlí, jaké tréninkové praktiky jsou potřeba k přechodu z klubu do NCAA a k profesionálnímu sportu. Prozradí nám, co se naučila od žen, které tu byly před ní, jaké to je hrát se svými idoly z dětství a jaký odkaz doufá, že po sobě zanechá.
„Myslím, že je hodně důležité inspirovat další generace, aby k tobě vzhlížely nejen jako k fotbalistce, ale i jako k člověku.“
Jaelin Howellová
Sportovkyně Nike a záložnice klubu Racing Louisville FC
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.