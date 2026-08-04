Představujeme první kolekci běžeckých bot a oblečení Keely Hodgkinson

Mistryně v běhu na střední vzdálenost Keely Hodgkinson uvádí svoji první kolekci Nike
Produktové novinky
Mistryně v běhu na střední vzdálenost Keely Hodgkinson uvedla na trh svou první značkovou kolekci bot a oblečení Nike. Sportovní balíček Keely Hodgkinson obsahuje její charakteristickou verzi čtyř oblíbených běžeckých bot Nike pro silnici nebo dráhu: Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 a Victory 2. Ladící kolekce oblečení zahrnuje topy a kraťasy s inovativními textilními technologiemi AeroSwift a Nike Pro Sculpt. Kolekce byla uvedená na trh po celém světě na Nike.com a ve vybraných maloobchodních prodejnách 16. července 2026.
Stručný přehled
- Proslulá britská běžkyně na střední vzdálenost Keely Hodgkinson uvedla na trh svoji první vlastní kolekci bot a oblečení Nike, která se vyznačuje odvážnými a elegantními černými designy s kontrastními metalickými zlatými prvky.
- Mezi botami najdeme nové barevné varianty ikonických modelů Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 a Victory 2 na silniční běh, dráhu i závody.
- Součástí doprovodné kolekce oblečení jsou dvě sady kraťasů s textilními technologiemi Nike AeroSwift a Nike Pro Sculpt.
- Kolekce je dostupná na Nike.com a ve vybraných maloobchodních prodejnách od celosvětového uvedení na trh, které proběhlo 16. července 2026.
Kdo je Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson, proslulá svou rychlostí a stylovostí, je uznávaná britská běžkyně na střední vzdálenost, která pochází z oblasti Greater Manchesteru v Anglii. Jako jedna z nejrychlejších běžkyň na střední tratě své doby patří od roku 2019 mezi sportovkyně Nike a spolupracuje s našimi výzkumníky a designéry na vytváření produktů pro elitní i každodenní běžkyně. Keely Hodgkinson je její první značková kolekce Nike.
Které běžecké boty nosí Keely Hodgkinson a proč?
Vybrané běžecké boty z kolekce jsou vhodné pro všechny aspekty tréninku a závodění na silnici i na dráze. Zde je přehled bot, které Hodgkinson nosí pro jednotlivé účely, od každodenního tréninku až po závodní den.
- Regenerační běhy: Když Hodgkinson vyráží na regenerační běh, sáhne po Vomero Plus. Boty Vomero Plus, známé mimořádně měkkým tlumením a komfortní mezipodešví ZoomX po celé délce, navrhly ženy pro ženy.
- Každodenní trénink: Hodgkinson při každodenním běhání nejčastěji nosí boty Pegasus 42 díky mimořádné odezvě, kterou přináší zakřivená jednotka Air Zoom po celé délce a mezipodešev z pěny ReactX. Tato konstrukce zajišťuje botám výraznou návratnost energie, která se hodí při každodenním tréninku.
- Intervalový trénink a závodní den: Boty Vaporfly 4 jsou pro Hodgkinson jasnou volbou při intervalovém tréninku díky výraznému dynamickému pocitu, který zajišťuje karbonový plát Flyplate po celé délce a tlumení ZoomX. Vaporfly 4 jsou ideální běžecké boty pro závody na dlouhé tratě i sprinty.
- Závody na dráze: Při závodech na střední tratě Hodgkinson obouvá tretry Victory 2, které využívají inovativní technologii Nike Air. Boty mají jednotku Air Zoom spolu s pěnou ZoomX a vrstvou z karbonových vláken, které dodávají výkon a stabilitu.
Kolekce Keely Hodgkinson: Vybrané běžecké oblečení
Kromě běžeckých bot nabízí kolekce Keely Hodgkinson také malý výběr sladěného oblečení pro ucelený vzhled. Soupravy AeroSwift a Pro Sculpt využívají inovativní materiály Nike a spojují osobitý styl uznávané sportovkyně s funkčními prvky, které potřebuje každá běžkyně i běžec.
Souprava AeroSwift : Oblékni si krátké tričko AeroSwift s kapsami a přiléhavé kraťasy o délce 13 cm a budeš se cítit jako Hodgkinson. Tyhle propracované funkční kousky rozhodně nejsou obyčejné. Technologie Dri-FIT ADV ti pomůže zůstat svěží a v suchu i během letních veder. Do praktických úložných kapes si uložíš vše potřebné na závodní den a střih, který drží na místě, ti zajistí pohodlí.
Souprava Nike Pro Sculpt :Pro lepší zakrytí nabízí kolekce také top Nike Pro Sculpt s dlouhým rukávem a kraťasy Pro Sculpt o délce 13 cm. Tónovaná grafika a výrazné logo Swoosh ze saténu působí neobyčejně. Jemné designové detaily, včetně jejího charakteristického loga Nike ve tvaru tornáda, odkazují na jmenovkyni sady.
Charakteristický design kolekce Keely Hodgkinson
Propracovaný design kolekce na sebe strhává pozornost a odkazuje na výkony i osobnost téhle sportovkyně Nike. Černé provedení kolekce odkazuje na neochvějnou sebedůvěru a jistotu Hodgkinson, zatímco metalické zlaté prvky na jednotlivých kouscích podtrhují její styl, temperament a úspěchy. Mezi další detaily patří odepínatelné prvky „KH“ na běžeckých botách.
Sportovkyně Nike se intenzivně zapojila do vývoje a designu kolekce a poskytla výzkumníkům a designérům Nike užitečné postřehy při zvažování potřeb běžkyň a běžců pro každodenní nošení i elitní závodění.
„Mít vlastní kolekci Nike je splněný sen,“ říká sportovkyně Nike, která je známá jako jedna z nejrychlejších běžkyň na 800 metrů. „Doufám, že každá mladá dívka, která ji uvidí, bude vědět, že velké sny stojí za to uskutečnit – protože s tvrdou prací a vírou je možné cokoli.“
Kolekce Keely Hodgkinson byla uvedená na trh po celém světě na Nike.com a ve vybraných maloobchodních prodejnách 16. července 2026.
Časté dotazy ke kolekci Keely Hodgkinson
Co je kolekce Keely Hodgkinson?
Keely Hodgkinson je první značková kolekce téhle sportovkyně Nike, která se skládá ze čtyř různých běžeckých bot a sladěného výběru oblečení.
Které běžecké boty jsou součástí kolekce?
Kolekce Keely Hodgkinson zahrnuje modely Vomero Plus, Pegasus 42, Vaporfly 4 a Victory 2.
Jaké výkonnostní oblečení je součástí kolekce Keely Hodgkinson?
Výběr oblečení kolekce Keely Hodgkinson se skládá ze dvou souprav: krátkého trička AeroSwift s kapsami a přiléhavých kraťasů o délce 13 cm a topu Nike Pro Sculpt s dlouhým rukávem a kraťasů o délce 13 cm.
Co je Nike Victory 2?
Nike Victory 2 jsou běžecké tretry na střední tratě vyrobené pro rychlost a ideální pro běžkyně a běžce na střední tratě, kteří chtějí překonat rekordy. Kromě toho jsou Victory 2 dynamické a stabilní, což jsou dvě užitečné vlastnosti pro dlouhé běhy.
Kde si můžu koupit kolekci Keely Hodgkinson?
Kolekci Keely Hodgkinson si můžeš koupit na Nike.com a ve vybraných maloobchodních prodejnách po celém světě.