Hráč NBA DeMar DeRozan o destigmatizaci duševního zdraví

Podcast Trained: Stůj si za svou pravdou s DeMarem DeRozanem
Trénink
Když se DeMar DeRozan dostal na svůj bod zlomu, podařilo se mu setřást stigma okolo sportovců a duševního zdraví. Poslechni si jak.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
V únoru roku 2018 DeMar DeRozan, hvězda NBA, šokoval svět, když tweetoval: „Tahle deprese ze mě dostala to nejlepší.“ Zprávu sice zveřejnil impulzivně, ale účinky na stigma kolem sportovců a duševního zdraví měla dalekosáhlé. V téhle epizodě se DeMar připojí k moderátorce Jaclyn Byrerové, aby nám prozradil, jak si díky tomu, že si přiznal depresi, ulevil a ovlivnil své odvětví, aby udělalo z duševního zdraví větší prioritu. Taky sdílí svoje těžce vydobyté lekce, které se naučil během dětství. A otevřeně mluví o prohrách na palubovce v minulosti a ztrátě svého otce. DeMarova svolnost k vlastní zranitelnosti se pro něj stala duševní výhodou v basketbalu i v životě. Teď využívá svoji platformu, aby povzbudil další sportovce, ať vyjadřují svoje názory – a vštípil další generaci sebelásku, sebeuvědomění a sebedůvěru.
„Máš jenom omezený čas, takže se chceš pokusit zanechat v téhle hře jakoukoli trvalou část sebe sama.“
DeMar DeRozan
Čtyřnásobný NBA All-Star a člen týmu Chicago Bulls
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.