Kolekce Nike Football x LEGO® pro děti dělá fotbal ještě zábavnější
Produktové novinky
Nike Football a LEGO Group spojily síly a vytvořily jedinečnou dětskou kolekci, která přináší oblíbené kopačky Nike, ikonické tenisky Air Max 95 a sladěné soupravy a oblečení na volný čas, oslavující fotbalovou kulturu a hravost LEGO®.
- Kolekce Nike Football x LEGO® nabízí hravé kopačky a obuv a oblečení pro děti inspirované fotbalem ve výrazných barvách, se zábavnou grafikou a poutavým zvířecím potiskem a vzory inspirovanými výtvory LEGO.
- Kolekce zahrnuje kopačky Jr. Mercurial a Jr. Tiempo Streetgato, dvě nové dětské verze Air Max 95, fotbalové dresy a fotbalem inspirované sportovní oblečení.
- Dresy a kraťasy jsou vybaveny výkonnou chladicí technologií Aero-FIT od Nike, která pomůže udržet děti v chladu a suchu, zatímco nová kopačka Mercurial využívá technologii pro výkon založený na rychlosti.
- Kolekce byla uvedena 4. června 2026 a je teď k dostání po celém světě na stránkách nike.com, LEGO.com a ve vybraných prodejnách.
Vzhledem ke vzrušení, které se v létě 2026 točí kolem fotbalu, se teď děti můžou pustit do akce s kolekcí Nike x LEGO® Football, která je teď k dostání po celém světě. Tato nejnovější spolupráce mezi Nike a LEGO Group vnáší do vybavení Nike Football kreativní, hravý a energický nádech a podněcuje děti, aby prostřednictvím zářivých barev a odvážného designu vyjádřily svou jedinečnost. Kolekce kombinuje designové inovace LEGO s výkonnou technologií Nike v podobě bot a sportovního oblečení a nabízí něco pro všechny mladé fanoušky fotbalu a/nebo LEGO.
V rámci značkové kampaně jsou hvězdami show ikonické minifigurky, které jsou oblečeny do fotbalové výbavy Nike z nové kolekce.
„Nike vždycky zastával kreativní, instinktivní fotbal,“ říká kreativní ředitel značkových iniciativ Nike Andre Simmons. „Chceme dětem připomenout, že fotbal je zábava. Dlouholetým fanouškům má připomenout radost, kterou pociťovali, když sledovali své oblíbené hráče, jak dělají tyhle nepředstavitelné věci. Tady najdeš něco pro každého.“
Co je v kolekci Nike Football x LEGO®?
Dětská kolekce zahrnuje dva různé typy kopaček, dvě nové verze oblíbených lifestylových tenisek Air Max 95, fotbalové dresy, trička, kraťasy, sportovní oblečení a doplňky.
Kopačky
Tyto dva modely kopaček, které jsou ústředním bodem kolekce, jsou dětskou verzí dvou ikonických modelů kopaček Nike. Pomáhají povzbudit novou generaci fanoušků, aby se spojili se sportem a přijali fotbal za svůj, a zároveň vyjadřují svou hravou energii a kreativitu.
Jr. Mercurial Vapor Pro a Academy: Kopačky Jr. Mercurial Vapor Pro a Academy jsou navržené pro rychlost a pro to, aby byly vidět. Je určena pro hru na pevném podkladu a různých venkovních površích. Boty s grafikou pantera z kostek LEGO® jsou k dispozici v žhavé růžové barvě s oranžovým pruhem a ve fialové barvě s neonově zeleným pruhem.
Jr. Tiempo Streetgato: Jr. Tiempo Streetgato je také odvážný kousek v oranžové, černé a bílé barvě, s pouličním stylem, poutavými potisky kostek LEGO a kovovými detaily. Na rozdíl od modelů Jr. Mercurial Vapor Pro a Academy je však model Jr. Tiempo Streetgato určen pro malé hřiště a hru v halách.
Boty na volný čas
Dvě nové verze ikonického modelu Air Max 95 vhodné pro děti zachycují fotbalovou kulturu.
Oblečení
Ladící fotbalové dresy a sportovní oblečení zajistí, že děti budou na hřišti vypadat dobře a budou se cítit stylově, pohodlně a sebevědomě.
Sady Aero-FIT Match: Tyto sady jsou vybavené technologií Nike Aero-FIT – inovativní chladicí technologií značky – a udrží děti v suchu a pohodě, když si hrají celý den. Ladící dresy a kraťasy mají designové prvky, jako jsou motivy jaguára a jedovaté žáby pralesničky, vzory kostek LEGO a duhové odznaky. Vliv LEGO je dále patrný v prvcích inspirovaných minifigurkami LEGO a realistických vzorech LEGO kostek, které připomínají fotografie.
Dres Hollywood Keepers: Tento exkluzivní dres se vzorem inspirovaným kostkami LEGO je nejzajímavějším kouskem kolekce oblečení.
Sportovní oblečení a doplňky: Kolekci doplňuje další sportovní oblečení, o kterém v nadcházejících týdnech přineseme více informací.
Kde koupit
Kolekce Nike Football x LEGO® je po globálním uvedení 4. června 2026 teď k dostání na stránkách nike.com, LEGO.com a ve vybraných prodejnách.
Časté dotazy
Jaké boty jsou v kolekci Nike x LEGO®?
Kolekce Nike Football x LEGO® zahrnuje dva nové modely kopaček Nike pro děti: Jr. Mercurial a Jr. Tiempo Streetgato. Kromě toho kolekce zahrnuje dvě nové verze bot Nike Air Max 95 v dětských velikostech.
Co je technologie Aero-FIT?
Aero-FIT, kterou najdeš na dresech a šortkách Nike x LEGO, je inovativní chladicí technologie Nike, která tě udrží v chladu a suchu, když se potíš. Špičkový výkonnostní materiál je vyroben výhradně z textilního odpadu a je také šetrný k životnímu prostředí.
Kde si můžu koupit fotbalovou kolekci Nike x LEGO®?
Fotbalová kolekce Nike x LEGO se prodává na nike.com, LEGO.com a ve vybraných prodejnách.
Je fotbalová kolekce Nike x LEGO® k dispozici i mimo USA?
Ano, tahle spolupráce společností Nike a Lego je k dispozici po celém světě.