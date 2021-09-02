Nová vítězství: Eliud Kipchoge
Sportovci*
Jeho historický maraton v čase 1:59:40 byl pouhým začátkem. Teď Eliud Kipchoge využívá svoje fantastické úspěchy k tomu, aby pomohl lidem odevšud rozpoznat jejich pravý potenciál.
V tréninkové táboře vždycky spí na patrové posteli. Zbožňuje písničky Kelly Clarksonové. A teď probouzí k životu celosvětové hnutí, které překračuje oblast sportu. Svůj nadčasový odkaz zpečetil pokořením mytické dvouhodinové hranice na maratonu. Jeho přátelé teď vykreslují důvěrný portrét legendy, která dává úspěchu novou podobu.
Skromný hrdina
Když se legendární maratonec Eliud Kipchoge poprvé setkal s Glorií Kosgeiovou, právničkou ze svého rodného města Eldoret v Keni, velmi ji překvapil tím, že se jí představil.
„Při prvním setkání byl neuvěřitelně přátelský. Povídá: ‚Glorie, já jsem Eliud.‘ Musel se mi představit. Ale kdo by neznal Eliuda?“ směje se.
Teď jsou s Kipchogem dobří přátelé a Glorii se moc líbí jeho skromná povaha. Díky téhle vlastnosti si vysloužil obdiv a úctu ve svojí zemi i mimo ni.
„Všichni si povídají o tom, jak je skromný,“ říká Gloria. „V Keni máme spoustu skvělých sportovců, ale taková skromnost se v jeho třídě zas tak často nevidí. Nevyžaduje zvláštní zacházení a nevyvyšuje se nad ostatní. Eliud je ostře sledovaný sportovec, ale sám sebe tak nevnímá. Prostě ti řekne: ‚Já jsem Eliud. Jsem člověk jako každý jiný.‘“
„Eliud je ostře sledovaný sportovec, ale sám sebe tak nevnímá. Prostě ti řekne: ‚Já jsem Eliud. Jsem člověk jako každý jiný.‘“
Kipchogeho dlouholetý právník Richard Cheruiyot, který žije taky v Eldoretu, ho zná déle než většina lidí – s Eliudem se přátelí už víc než 20 let. Říká, že mu sláva nestoupla do hlavy – jeho přístup ani spánkové návyky se prý nijak nemění.
„V začátcích kariéry, když jeho jméno ještě nikdo neznal, navštěvoval atletický kemp v keňském Kaptagatu. A do tohohle kempu chodí pořád, i když je teď světovým šampionem. A taky pořád spí nahoře na patrové posteli. Vůbec ho nenapadne, že by to mohl dělat jinak,“ komentuje Richard pobaveně návyky svého klienta a kamaráda.
„Když zrovna není v táboře, přitahuje vzhledem ke svojí popularitě pozornost davů. Chodí za ním lidé, kteří mu kladou otázky a žádají ho o selfie. Nikdy jsem neviděl, že by někoho odmítl.“
Vytrvalost dělá mistra
Ti, kdo Kipchogeho znají, se inspirují taky jeho další vlastností: neochabující disciplínou. Emilie Mullierová Charrierová, berlínská realitní makléřka a maratonkyně, potkala Kipchogeho na berlínském maratonu v roce 2018. Tohle setkání ji motivovalo k poctivějšímu tréninku – a díky tomu ubrala hodinu ze svého maratonského času. Ale výhody tohohle přístupu se zdaleka neomezují jenom na trénink.
„Eliud mě hodně ovlivnil,“ podotýká. „Když vidíš jeho disciplínu, vytrvalost a oddanost, s jakou se věnuje běhání, toužíš ho napodobit. Jeho přístup k běhání využívám i ve svém profesním životě. Vždycky se snažím mít plán, program, vydávat ze sebe každý den to nejlepší, i když mi to nejde. Vždycky chci podávat nejlepší výkony a být lepší než včera – stejně jako on.“
Další Kipchogeho následovnicí je Usila Koechová, úvěrová specialistka z Las Vegas. Usilina rodina se už více než 30 let přátelí s Kipchogeho trenérem Patrickem Sangem. Její dva synové jsou běžci a podobně jako Emilie přijali za své Kipchogeho tréninkové nasazení.
„V roce 2019 se celá naše rodina vydala do Keni. I když jsme věděli, že se připravuje na svůj pokus o pokoření dvouhodinové hranice na maratonské trati ve Vídni, požádali jsme ho o schůzku. Přišel přesně včas a plně se nám věnoval. Oba kluky objal, doširoka se na ně usmál a vřele je přivítal. Podělil se o svůj příběh, se zájmem se kluků zeptal na jejich sny a řekl jim: ‚Dosáhnete všeho, o co se budete snažit. Jenom je potřeba mít disciplínu. Musíte být vytrvalí. Musíte tvrdě pracovat.‘“
Podělil se o svůj příběh, se zájmem se kluků zeptal na jejich sny a řekl jim: „Dosáhnete všeho, o co se budete snažit. Jenom je potřeba mít disciplínu. Musíte být vytrvalí. Musíte tvrdě pracovat.“
V ten den se Koechovi s Kipchogem vyfotili. O pár měsíců byli v davu, který sledoval, jak běží ve Vídni svůj historický maraton. Tenhle zážitek a rozhovory, které vedli před závodem, udělaly na Usiliny syny hluboký dojem.
„Setkání s Eliudem změnilo jejich celkový přístup ke světu,“ připouští Usila. „V naší rodině se traduje vtip, že zatímco většina lidí se ptá: ‚Co by udělal Ježíš‘, my se ptáme: ‚Co by udělal Eliud‘. Myslíme si totiž, že když děláš věci polovičatě, nedosáhneš úspěchu. K úspěchu tě dovede jedině skutečná disciplína a vytrvalost.“
Zážeh inspirace
Kipchoge inspiruje svým přístupem k úspěchu – jakékoli cíle se pak zdají být dosažitelné. Madhvi Dalalová, lékárnice původem z Walesu a zakladatelka neziskové organizace v Nairobi zaměřené na menstruační chudobu, se přesvědčila o Kipchogeho schopnostech na vlastní oči, když s ním pracovala jako dobrovolnice v keňské oblasti Samburu.
„V téhle části země jsou běžné dětské sňatky a brzká těhotenství,“ uvádí Madhvi. „Já učím dívky o menstruačním zdraví a sexuálních právech. Ale Kipchoge je naučil mnohem víc. Řekl jim: ‚Vitamín N je právo říct ne. A to je mnohem důležitější než všechny ostatní vitamíny. Máte právo říct ne.‘ A ještě jim pověděl: ‚Vaším nejlepším přítelem je kniha.‘ Spousta dívek si to zapamatovala. Když se jich o dva měsíce později ptali: ‚Čím chcete být, až vyrostete?‘, odpovídaly, že chtějí být inženýrky, pilotky a podobně. Dal jim naději.“
Zatímco Madvhiny dívky dostaly od Kipchogeho radu, aby snily o svojí budoucí kariéře, Elijah „Eljay“ Mutua, tvůrce graffiti z Nairobi, o něm říká, že je trvalou inspirací jeho umělecké tvorby.
„Kipchoge ve mně probouzí víru, že všechny zábrany můžou jít stranou,“ svěřuje se Eljay. „Nejúžasnější věc, kterou jsem se naučil, je zůstat věrný sobě za všech okolností. Do práce se vždycky promítá tvoje osobnost. Je to jako podpis. Když najdeš sebe sama, objevíš i klíč ke všemu ostatnímu.“
„Kipchoge ve mně probouzí víru, že všechny zábrany můžou jít stranou.“
Nadčasový odkaz
Eliud nevyužívá svůj talent jenom k překonávání rekordů. Ať už je zrovna v Eldoretu, nebo v Las Vegas, podporuje druhé lidi a motivuje je k tomu, aby si šli za svým. Kipchoge dává jejich životům novou podobu, pomáhá jim překonávat překážky a kráčet za svými vlastními cíli, ať už se jedná o osobní maximum, novou zálibu nebo světlejší budoucnost.
Tahle celosvětová komunita, která rozvíjí svůj neomezený potenciál, je Kipchogeho pravým odkazem. To je víc než jeho zlaté medaile, nadlidská rychlost i zářivé chvíle na stupních vítězů. Usila Koechová, která se s celou svojí rodinou řídí heslem: „Co by udělal Eliud?“, shrnuje na konci našeho rozhovoru jádro tohohle odkazu.
„Myslím, že jeho poslání je zanechat za sebou o hodně lepší svět, než do jakého přišel – jsem o tom z hloubi duše přesvědčená.“
Muralista: Elijah „Eljay“ Mutua Foto: Kyle Weeks a Chris Anderson