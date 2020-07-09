Jak na mrtvého brouka: podrobný návod

Dobrá forma: dokonalý mrtvý brouk
Trénink
Nike Training
Cvik pro zapojení a stabilizaci středu těla, který zlepšuje pohyblivost a chrání před zraněním.
Mrtví brouci přimějou ke spolupráci tvoji mysl a tělo. Nenech se ale zmást zdánlivou jednoduchostí tohohle cviku. Pálí pomalu, má na oko malý dopad, ale ohromný efekt pro člověka, který si dá na čas a provede ho pořádně.
Mrtvý brouk patří mezi nejpodceňovanější cviky s vlastní vahou: Nepůsobí jako kdovíjak náročný pohyb, ale když se provede správně (rozuměj: pomalu a poctivě), doslova ti zelektrizuje střed těla a rychle unaví svaly v téhle oblasti. Tenhle cvik s malým dopadem patří mezi favority celé řady trenérů a fyzioterapeutů, protože posiluje břišáky bez zbytečného přetěžování zad. Navíc dobře prověří tvoji stabilitu, koordinaci a koncentraci. Podívej se, proč by mrtví brouci neměli chybět v tréninkovém plánu a jak je správně provádět podle trenérky z programu Nike Master Trainer Kirsty Godsové.
Svaly, které posílíš
Tohle cvičení dá zabrat všem břišákům, především pak hlubokým svalům středu těla. Nechybí pochopitelně ani příčný břišní sval a šikmé svalstvo. Posílíš ale i svaly pánevního dna, které se starají o močový měchýř a některé sexuální funkce.
Proč dělat mrtvého brouka
- Mrtví brouci podporují stabilitu středu těla, což zase dává oporu páteři a zapojí to i boky. Tenhle cvik zlepší tvůj postoj, uleví od bolesti v bedrech a zvýší sílu, kterou můžeš využít ve sportech a jiných cvicích, třeba při máchání baseballovou pálkou nebo při hodu medicinbalem.
- Mrtví brouci vytvářejí jasné propojení duše a těla mezi mozkem a středem těla. Aktivuješ při nich svaly a zároveň dáváš mozku znamení, že jsou připravené ke cvičení.
- Jelikož se musíš soustředit na současné pokládání ruky a protilehlé nohy, působí tenhle cvik i na neuromuskulární koordinaci. Přemýšlej o něm jako o rozcvičce pro mozek, pokud se hodláš věnovat nějaké aktivitě, která vyžaduje koordinaci očí a ruky (třeba tenis, horolezectví nebo box).
- Když natahuješ ruce a nohy v pozici mrtvého brouka, zlepšuješ i svoji pohyblivost v oblasti páteře a uvolňuješ zatuhlé svalstvo. A výsledek? Lepší rozsah pohybu pro bezpečnější, náročnější a efektivnější posilování.
Kdy se věnovat cvičení
Mrtví brouci tak můžou sloužit jako taková rozcvička před cvičením: Aktivace středu těla a stabilizace, plus větší rozsah pohybu ti pomůžou hýbat se líp a ochránit tělo před zraněním. Začni se třemi sériemi po deseti opakováních na každé straně. Při každém opakování střídej strany, ať dáváš břišákům nepřerušovaně zabrat. Jde taky o skvělý pohyb hned po probuzení, protože pomáhá s uvolněním ztuhlých svalů a aktivuje střed těla pro veškeré aktivity, které tě během dne čekají.
Jak na mrtvé brouky
01. Lehni si na záda a předpaž ruce kolmo k zemi. Pokrč nohy, aby měly v kolenou i bocích pravý úhel. Kolena musí být nad boky. Skrč chodidla do pravého úhlu s holeněmi a stáhni břicho, aby bedra tlačila do podložky.
02. Nadechni se a zatni střed těla, pak pomaličku natáhni jednu ruku za hlavu a protilehlou nohu dopředu. Obojí se musí skoro dotýkat země.
03. Vydechni, pak vrať obě končetiny do výchozí polohy. Takhle vypadá jedno opakování.
04. Vystřídej ruku a nohu a pohyby opakuj.
Ulehči si to
Jestli ti dělá během cvičení problémy rovnováha, dotkni se při natahování nohy země. To stačí, aby se tvoje rovnováha na chvilku koncentrovala a ty můžeš vrátit končetiny do výchozí polohy.
Přidej zátěž
Navyš počet opakování a sérií nebo popřemýšlej o malých závažích (jednoručkách nebo samotných discích) v rukou.
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