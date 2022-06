Cvičit po porodu? Podívej, co je podle expertů důležité vědět

Pokud jsi vášnivá sportovkyně nebo obecně typ A, možná máš něco, čemu Battlesová říká „mozek sportovkyně.“ To znamená, že na sebe kladeš extrémně vysoké nároky a vždycky hledáš těžší, lepší a rychlejší výzvu. (To nemusí být nutně škodlivý přístup, jenom je třeba si ho uvědomit.) To může znamenat, že si myslíš, že „dobrý“ trénink vyžaduje 30minutové nebo delší nasazení. Takže když se ti dítě probudí s křikem ještě před koncem rozcvičky, rozhodí tě to nebo tě to prostě frustruje.



Je jasné, že k tomu nedojde přes noc, ale zkus změnit způsob, jakým vnímáš efektivní trénink. Podle Battlesové nejde o to, abys teď vynakládala maximální nebo nepřetržité úsilí. Pracují ti svaly? Pak je to dobrý trénink. Děláš to nejlepší, co můžeš – tečka.



Někdy je i vynechání tréninku správným krokem. „Pokud ti cvičení v danou chvíli připadá spíš jako výzva než jako příležitost nebo východisko, nedělej to. Odpočinek a regenerace jsou v prvních měsících důležitější než trénink,“ radí Battlesová. Poslouchej, co tvoje tělo potřebuje. Obvykle je dost upřímné.