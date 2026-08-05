Průvodce Nike: Co si sbalit na kolej
Průvodce nákupem
Od stěhování na kolej až po zkouškové období, tohle vybavení Nike se vyplatí sbalit: oblečení, boty a taška připravené na všechno, co ti vysokoškolský život přinese.
Odchod na vysokou školu je velký životní krok, ale vměstnat celý svůj život do několika kufrů a opravdu malé skříně na koleji může být výkon sám o sobě.
Klíčem je sbalit si věci, které bez problémů zvládnou ranní přednášku od 8 hodin, cvičení v posilovně, oběd s přáteli i pozdní večerní učení.
V tomhle průvodci najdeš základní vybavení Nike na kolej, které se vyplatí vzít s sebou, například stylové oblečení a boty nebo batoh, do kterého se vejde vše, co přes den potřebuješ.
Stručný přehled
- Klíčové kousky oblečení: vesta Nike Golf s výstřihem do V, dámské kraťasy Nike Sportswear Chill Knit se středně vysokým pasem, Nike Astrograbber, pánská flísová mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce, pánské kalhoty k teniskám Nike Sportswear Club, pánská košile Nike Club Oxford s krátkým rukávem a zapínáním na knoflíčky a pánské tričko Nike Sportswear Premium Essentials
- Klíčové boty: Air Max 90, Tennis Classic CS a Air Zoom Pegasus
- Nejlepší tašky pro vysokou školu: Batoh Heritage 2.0, batoh Commute, taška Heritage a sportovní vak Brasilia
- Několik vybraných kousků je z funkčních materiálů, které se hodí pro aktivní dny na vysoké škole.
- Všechny modely jsou k dispozici v pánském i dámském střihu.
Jaké oblečení si vzít na vysokou školu
Při výběru nejlepšího oblečení, které sbalit na vysokou školu, je důležité zaměřit se na čtyři hlavní kategorie: svrchní vrstvy, trička, kalhoty, kraťasy a sportovní oblečení. Dále se podíváme na základní kousky pro muže i ženy.
Pro ženy:
- Dámská golfová vesta Nike s výstřihem do V
Vesty jsou skvělým doplňkem každého šatníku, protože jsou úžasným kouskem na vrstvení. Když ráno spěcháš na hodinu, stačí tuhle vestu přehodit přes obyčejné bílé tričko a místo dojmu rozespalého kuřete získáš promyšlenější styl.
Navíc v posluchárnách a pokojích na kolejích často táhne. Když si ale oblékneš silnou mikinu, může ti být horko hned, jak vyjdeš ven. Tahle vesta ti zajistí pohodlí bez ohledu na teplotu uvnitř nebo venku.
- Dámské kraťasy Nike Sportswear Chill Knit se středně vysokým pasem
Tyhle pletené kraťasy inspirované basketbalem spolu s výše uvedenou pletenou vestou vytvoří dokonale sladěný outfit. Pohodlí a styl? Co víc si přát? Mají prodyšnou síťovanou pleteninu a pohodlný žebrovaný pas, takže po nich sáhneš do posilovny i na cestu mezi přednáškami.
- Dámské boty Nike Astrograbber
Tyhle nízké minimalistické tenisky propojují retro sportovní styl s moderní městskou módou. Jsou k dostání v několika barevných provedeních, například černém, zeleném, modrém, červeném a růžovém, takže si vybere každý.
Zkombinuj je s volnými džínami nebo sportovním outfitem a vyraz na výuku, do knihovny, na kondiční trénink nebo na večerní setkání s přáteli. Boty jsou k dostání ve třech stejně stylových materiálových provedeních: textilním, koženém a semišovém.
Pro muže:
- Pánská flísová mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce
Tahle flísová mikina s kapucí je nezbytnou vrstvou do chladných poslucháren a pro pozdní noční studium. Dokonale kombinuje pohodlí a styl a vydrží ti dlouhá léta. Levné mikiny s kapucí totiž po několika praních a noseních často vypadají obnošeně. Ale materiál téhle mikiny s kapucí si zachovává tvar, takže budeš na výuce vypadat upraveně, i když máš za sebou probdělou noc.
- Pánské kalhoty k teniskám Nike Sportswear Club
Tyhle kalhoty jsou stylovou alternativou ke klasickým teplákovým kalhotám a místo silného flísu využívají odolné, prémiové bavlněné plátno střední gramáže. Mají volnější zkrácený střih, který se perfektně hodí ke všemu, co už máš v šatníku. Jejich pružný elastický pas zvyšuje pohodlí.
- Pánská košile Nike Club Oxford s krátkým rukávem a zapínáním na knoflíčky
Tahle košile se zapínáním pozvedne tvůj šatník na vyšší úroveň. Umožní ti vyměnit ležérní trička za elegantní kousek, co má šmrnc. A buď v klidu, o pohodlí a atletický styl nepřijdeš. Určitě ji oceníš, když budeš potřebovat zaujmout celou místnost nebo udělat skvělý první dojem, třeba při prezentaci ve třídě nebo na veletrhu práce. Je to taky skvělá volba pro setkání s přáteli.
- Pánské tričko Nike Sportswear Premium Essentials
Tohle tričko je základní kousek, který ve tvém šatníku nesmí chybět. Není to jen tak nějaké lehké triko. Je z bavlny s vysokou gramáží, která je strukturovaná, ale přesto měkká. Skvěle se hodí jen tak s džínám, kapsáčům nebo sportovním kalhotám. Anebo třeba pod košili nebo bundu.
A to nejlepší? Alespoň 75 % tvoří vlákna z bio bavlny.
Jaké boty si sbalit na vysokou školu
Tady je přehled nejlepších bot pro studenty a studentky vysokých škol, které se hodí úplně na všechno od chození na přednášky, přes návštěvy fitka a procházky po kampusu až po výlety s přáteli.
- Nike Air Max 90
Nike Air Max 90 jsou spolehlivé tenisky na každodenní nošení. Osvědčená klasika, která se hodí ke všemu od sportovních kalhot až po elegantnější outfity. Na rozdíl od plochých plátěných tenisek, které nemusí působit dostatečně spolehlivě, mají Air Max 90 pevnější strukturu a tlumení. Jsou k dostání v pánských i dámských modelech a barevných provedeních, včetně šedé, černé, bílé a růžové.
- Nike Tennis Classic
Tyhle nízké tenisky ztělesňují čistou, nenucenou estetiku a jsou dokonalou minimalistickou volbou pro život na univerzitě a večery strávené v elegantním neformálním stylu. Na procházky po kampusu potřebuješ botu, která je pohodlná, ale má styl. Tennis Classic ti zaručí, že mezi přednáškami a večerními akcemi ve městě budeš v botách, které promění i to nejjednodušší tričko a džíny v něco mimořádného. Jsou k dostání v pánských i dámských modelech a barevných provedeních, včetně bílé, růžové a zelené.
- Nike Pegasus 42
Nike Pegasus 42 je spolehlivý tahoun mezi funkčními teniskami, který dokonale zapadá do aktivního životního stylu zaneprázdněných studentů a studentek. Vysokoškolský život je o všestrannosti. Pegasus 42 je tvůj společník na každou příležitost od silového tréninku ve fitku přes běh po kampusu až po procházku na přednášku přes celý areál. Jsou k dostání v pánských i dámských modelech a barevných provedeních, včetně růžové, zelené, bílé, modré a černé.
Jakou tašku si vzít na vysokou školu
Nejlepší batoh pro studenty a studentky vysokých škol závisí na tom, co do něj potřebují sbalit. Zůstávají celý den na kampusu a potřebují s sebou nosit notebook, pár učebnic, svačinu a náhradní oblečení do fitka? Nebo jim stačí místo na notebook a několik osobních věcí? Teď si vysvětlíme, co je potřeba zvážit při výběru tašky.
- Batoh Nike Heritage 2.0
Tenhle 23litrový batoh je ideální všestranný společník pro vysokoškoláky. Navrhli jsme ho tak, aby v něm všechny tvoje nezbytnosti byly v bezpečí od první ranní přednášky až po noční studijní skupiny. Je to jeden z nejlepších batohů na notebook pro studenty. Má přihrádku až na 15palcový na notebook, takže zůstane oddělený od ostatní výbavy a nemusíš se bát nárazů nebo poškrábání.
Kromě přihrádky na notebook má tenhle batoh prostorný hlavní oddíl, dvě kapsy na zip na drobnosti, boční kapsu a elastickou síťovanou přihrádku na láhev s vodou. A v neposlední řadě má polstrované, nastavitelné ramenní popruhy, které rovnoměrně rozloží váhu těžkých učebnic. Při přecházení mezi přednáškami to určitě oceníš.
- Batoh Nike Commute
Tenhle 25litrový batoh je ideální volba pro studenty, kteří dojíždějí daleko nebo musí celý den nosit těžké vybavení. I tady najdeš samostatnou kapsu, do které se vejde až 15palcový notebook. Kromě toho má pár dalších přihrádek:
- Kapsa na zip úplně nahoře, do které si můžeš dát třeba telefon, sluneční brýle nebo sluchátka. - Kapsa na zip v přední části na nabíječky, kalkulačky a propisky.
- Rozšiřitelná boční kapsa, do které se po rozepnutí zipu vejde láhev s vodou a která se po jejím vyjmutí zase zapne. Elegance zajištěna.
Snad nejunikátnější částí tohohle batohu je malý odnímatelný váček, kam si můžeš dát jízdenky, klíče nebo kreditní karty, aby byly po ruce. Už žádné složité přehrabování.
- Taška Nike Heritage
Tahle taška s barevným potiskem vyplňuje mezeru mezi každodenní taškou pro studenty a stylovým kouskem pro víkendová dobrodružství. Do 22litrového hlavního oddílu se ti vejdou všechny nezbytnosti a najdeš v něm taky kapsu, do které si přehledně uložíš veškerou menší elektroniku. Navíc díky praktickému poutku už nikdy neztratíš klíče. A v neposlední řadě je tahle taška vyrobená z recyklovaného polyesteru, takže ji můžeš nosit po celém kampusu s klidným svědomím.
- Sportovní taška Nike Brasilia
Tahle 40litrová taška sice není batoh na každý den, ale je ideální na těžké tréninkové vybavení, víkendové výlety i spontánní dobrodružství.
Pokud ji používáš na cvičení, její odvětrávaná boční přihrádka se hodí k uložení bot nebo vlhkého, propoceného oblečení odděleně od čistého prádla. Chystáš se na víkendový výlet? Snadno si do ní sbalíš několik objemných svetrů, toaletní potřeby a boty navíc. V každém případě se ti bude hodit boční síťovaná kapsa na láhev s vodou.
Tahle sportovní taška je vyrobená z odolného materiálu, takže ji můžeš bez obav hodit do skříňky ve fitku nebo na zem. Taška samotná i věci uvnitř zůstanou v naprostém pořádku.
Úplný seznam věcí od Nike k přípravám na vysokou školu
- Oblečení: Vesta Nike Golf s výstřihem do V, dámské kraťasy Nike Sportswear Chill Knit se středně vysokým pasem, Nike Astrograbber, pánská flísová mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce, pánské kalhoty k teniskám Nike Sportswear Club, pánská košile Nike Club Oxford s krátkým rukávem a zapínáním na knoflíčky, pánské tričko Nike Sportswear Premium Essentials.
- Boty: Air Max 90, Tennis Classic, Air Zoom Pegasus.
- Batohy a tašky: Batoh Heritage 2.0, batoh Commute, taška Heritage, sportovní taška Brasilia.
Časté dotazy
Co si mám vzít s sebou na vysokou školu?
Co si sbalit na vysokou školu, závisí na různých faktorech, jako je vzdálenost, jaké budeš mít ubytování na koleji a jaké předměty budeš studovat. Budeš ale potřebovat základní kousky, jako je oblečení, boty a tašky, které ti usnadní každodenní život na kampusu i mimo něj.
Jaké oblečení Nike se vyplatí vzít s sebou na vysokou školu?
Mezi nezbytnosti šatníku na vysokou školu patří oblečení (například svršky, trička, kalhoty, kraťasy a sportovní oblečení) a boty (do fitka a na běžné nošení). Budeš potřebovat základní vrstvy, jako jsou trička, která můžeš nosit s jakýmkoli outfitem, pohodlné a stylové kalhoty, a vnější vrstvy, jako jsou vesty a mikiny, které ti pomůžou zůstat v teple.
Jaký je nejlepší batoh Nike pro studenty a studentky vysokých škol?
Nejlepší batoh pro studenty a studentky vysokých škol závisí na tom, kolik věcí v něm potřebují nosit. Pokud hledáš prostě jen běžný batoh na notebook, několik učebnic a pár osobních věcí, batoh Nike Heritage 2.0 tě určitě nezklame. Jestli potřebuješ něco většího, skvělá volba je batoh Nike Commute. Pokud ale budeš na kampusu jenom pár hodin, můžeš zvážit menší tašku Nike Heritage.
Jaké tenisky Nike se nejvíc hodí na vysokou školu?
Mezi nejlepší tenisky na vysokou školu patří Air Max 90, Tennis Classic a Air Zoom Pegasus. První dvě možnosti jsou stylové a pohodlné tenisky, které se hodí ke každému outfitu. Poslední možnost je perfektní bota do fitka na běhání, posilování a další aktivity.
Jaká je nejlepší taška Nike do fitka na vysoké škole?
Skvělou volbou do fitka je sportovní taška Brasilia. Do téhle 40litrové tašky se ti vejde veškeré tréninkové vybavení a taky oblečení na převlečení. Navíc má boční odvětrávanou přihrádku, která oddělí zpocené kraťasy a trička po tréninku od všeho ostatního. Do boční síťované kapsy se ti vejde láhev na vodu.
Jaké oblečení Nike se hodí na výuku i do fitka?
Následující možnosti se hodí jak na výuku, tak do fitka. Víc informací o nich najdeš nahoře.
- Dámské kraťasy Nike Sportswear Chill Knit se středně vysokým pasem
- Pánská flísová mikina Nike Club s kapucí a zipem po celé délce
- Pánské kalhoty k teniskám Nike Sportswear Club
- Pánské tričko Nike Sportswear Premium Essentials
- Nike Pegasus 42