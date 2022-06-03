Bývalá elitní plavkyně Amanda Beardová radí, jak najít sebevědomí

Podcast Trained: S Amandou Beardovou o tom, jak pozitivně vnímat svoje tělo
Coaching
Po celou svojí profesionální kariéru bojovala plavkyně Amanda Beardová s nedostatkem sebedůvěry a dysmorfofobií. Dneska o tom veřejně mluví.
Trained je podcast objevující nejmodernější holistické přístupy k fitness.
Amanda Beardová vyrostla pod drobnohledem. Už ve čtrnácti vystoupila na stupně olympijských vítězů, získala osm národních titulů USA v plavání a objevila se na obálkách několika sportovních a lifestylových časopisů. Sláva a záře reflektorů s sebou ale přinesly potíže. Amanda začala trpět dysmorfofobií, depresemi a sebepoškozováním. V téhle epizodě moderátorka Jaclyn Byrerová vyzpovídá Amandu na téma dospívání ve světě profesionálních sportovců. Amanda nám poví o tlaku na sportovkyně a vysvětlí jeho negativní dopady. Časem našla sebedůvěru a štěstí, takže nám poradí, jak se mají sportovci a sportovkyně a jejich okolí zaměřit na vlastní hodnotu a duševní pohodu.
„Potkávám spoustu mladých sportovkyň, které prochází pubertou a musí čelit mnoha zkouškám, zatímco jejich tělo prochází změnami. Nakonec to většinou se sportem vzdají, protože je to ubíjející a náročné.“
Amanda Beardová
Čtyřnásobná mistryně světa v plavání a spisovatelka
Zajímá tě něco ohledně nastavení myšlení, pohybu, výživy, regenerace nebo spánku? Máš pro nás návrh, koho si pozvat nebo jaké téma probrat? Pošli Jaclyn e-mail na trained@nike.com a uvidíme, co zmůže.