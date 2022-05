Bolest zad během těhotenství? Možná to bude chtít napravit držení těla

Navzdory veškeré snaze dávat pozor na špatné držení těla a napravovat ho můžeš mít čas od času bolesti. To je v pořádku! Jsi těhotná a tvoje tělo se neustále mění. „Můžeš dělat všechno správně a stále mít příznaky a bolesti,“ říká Battlesová. A co víc, neustále se snažit udržovat neutrální tvar páteře nebo se cítit zahanbeně, když si uvědomíš, že stojíš „špatně“, podle ní může být kontraproduktivní. Nemusíš se na sebe zlobit. Znamená to jen to, že poloha, ve které momentálně jsi, ti úplně nesvědčí a může být nutné se na ni znovu zaměřit a upravit ji.



To je podle nás dobrá rada i pro rodičovství.