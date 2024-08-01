B-Girl India: dopis mému staršímu já

Dopis mému staršímu já
1. díl: B-Girl India
Moje milá starší Indio! 🫶
Jak to jde?
Chci se zeptat na tolik věcí. Nevím, kde začít.
Mám jednu velkou otázku… Jaký je to pocit reprezentovat Nizozemsko?! Užívaly jsme si každou vteřinu?
A cestujeme tolik, kolik jsme vždycky chtěly? Možná jsme právě teď, když čteme tenhle článek, na nějaké úžasné soutěži…
Ať už jsme kdekoli a z jakéhokoli důvodu, jedno vím jistě: naše rodina a přátelé jsou ve vedlejší místnosti (nebo si aspoň píšeme na Instáči).
Breakdance je naše vášeň, ale není to celý náš život. A to se mi líbí. Prioritou je taky být tu pro sebe a pro ostatní, na kterých nám záleží. Nikdy nedovol, aby se to změnilo.
Vím, že to někdy není jednoduché. Práce se hromadí, tréninky jsou náročné, ničí nás, když prohrajeme taneční bitvu. Když se toho sejde víc, je těžké to ustát.
Takže pro případ, že to teď potřebuješ slyšet: nevzdávej to.
Už jsme překonaly tolik překážek. A ze všech jsme se poučily. Každá ztráta z nás dělá lepší tanečnici, protože si dovolíme cítit smutek (jakože ho opravdu cítíme), pak se odrazíme ode dna a makáme o to víc.
Vím, že to někdy není jednoduché. Práce se hromadí, tréninky jsou náročné, ničí nás, když prohrajeme taneční bitvu. Když se toho sejde víc, je těžké to ustát.
Takže pro případ, že to teď potřebuješ slyšet: nevzdávej to.
Už jsme překonaly tolik překážek. A ze všech jsme se poučily. Každá ztráta z nás dělá lepší tanečnici, protože si dovolíme cítit smutek (jakože ho opravdu cítíme), pak se odrazíme ode dna a makáme o to víc.
Nezapomeň se držet naší víry, že vítězství je víc než výhra. Určitě si stanov velký cíl. Ale oslavuj každý krok k němu, i ten nejmenší. Bav se tím, jak na to všechno přicházíš. Dělej to dál, protože hlavně to nás dělá šťastnými. ❤️
Běž za vítězstvím bez závodění. Jenom tak nikdy nepřestaneme vyhrávat.
Nemůžu se dočkat, co se nám povede příště.
Tvoje mladší já
B Girl India x