Air Jordan Collection
Air Jordan 6
Původní uvedení (1991)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/INFRARED)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (4391)
Air Jordan 6
Původní uvedení (1991)
Návrhář (TINKER HATFIELD)
Původní artefakt (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Barva (BLACK/INFRARED)
Původní cena (125 dolarů)
Kód stylu (4391)
Ověřené vítězstvím
Michael Jordan dovedl tým Chicago Bulls v botách Air Jordan 6 do prvního finále v historii klubu a nakonec i k prvnímu mistrovskému titulu. A i když si Jordan a jeho signature boty už předtím vydobyli přední postavení ve světě tenisek, tenhle triumf jen zvýšil zájem o model AJ 6. Tahle silueta se záhy začala objevovat na největších ikonách popkultury a upevnila si tak pozici nejžádanějších tenisek té doby, a to jak na hřišti, tak i mimo něj.
Rovnou z trezoru
Klasa na palubovku
Model Air Jordan 6 se inspiroval MJovým německým sportovním autem a evokuje rychlost a noblesu. Je vybavený elegantními prvky, jako je neoprenová vložka, průsvitná gumová podrážka a viditelná jednotka Air – návrhářské instinkty Tinkera Hatfielda jsou patrné od podrážky až po tkaničky. Model Air Jordan 6 byl původně uveden v roce 1991 v pěti barevných provedeních a v letech 2000, 2002 a znovu v roce 2006 byl pak vydaný jako retro verze.