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运动内衣选购指南

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低强度支撑运动内衣 适合步行 | 重量训练 | 瑜伽 | 普拉提 | 扶手杆等 运用排汗面料和轻薄肩带，能够在
低冲击训练中实现出色的舒适贴合感和
轻质支撑效果，赋予你自由无拘的运动体验。

中强度支撑运动内衣 适合慢跑 | 动感单车 | 健身训练 | NTC 力量训练等 采用排汗面料和紧密贴合设计，
在训练过程中为你缔造非凡舒适的穿着体验。

高强度支撑运动内衣 适合跑步 | 高强度间歇训练 | 热舞 | NTC 耐力训练 | 篮球等
 采用针织面料搭配紧密贴合设计，
有助减少胸部震动。

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LIGHT SUPPORT 轻度支撑运动内衣 在自行车、瑜伽和重量训练等低强度训练中
为你提供舒适支撑效果 在自行车、瑜伽和重量训练等低强度训练中为你提供舒适支撑效果

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MEDIUM SUPPORT 中度支撑运动内衣 适合慢跑、脚踏车、舞蹈和有氧运动课程等中等强度运动

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HIGH SUPPORT 高强度支撑运动内衣 专为跑步、高强度间歇训练、NTC、足球、网球
和篮球等高冲击类运动倾力打造 专为跑步、高强度间歇训练、NTC、足球、网球和篮球等高冲击类

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