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NIKE PRO

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你理想的
高性能训练伙伴 Nike Pro 采用匠心设计，
助你在多种环境下强势攻克每一项训练。

选购 NIKE PRO
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浏览 NIKE PRO 的优势

无拘运动

突破藩篱，一往无前 弹性面料和立体结构结合，为你提供有力支撑，
助你摆脱束缚，畅享自由运动体验。

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湿气管理

不让汗水阻碍你前进的步伐 Dri-FIT 技术能够快速蒸发体表汗液，
助你保持干爽舒适。

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温度调节

稳定体温 轻盈保暖性能和分区透气设计，
让你四季体温均能保持稳定。

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出色表现源于贴身训练伙伴

温暖体验

尽享酷爽

恢复

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温暖体验 抵御寒冬 Nike Pro HyperWarm 和 Nike Pro Warm 提供多变的层叠选项，
为你缔造理想保暖度，助你爆发非凡表现。

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“NIKE PRO HYPERWARM 和 NIKE PRO WARM
是寒冷时节理想的紧身运动服。我几乎每天都穿。” Rebecca Kennedy，Nike 精英教练

御寒保暖 分区式温度调节拼接设计有效保暖，
助你保持理想体温，令你专心投入训练。

透气干爽 3D 结构搭配透气保暖面料，
可以快速排除肤表汗液，助你保持温暖干爽。

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尽享酷爽 酷爽激战体验
 Nike Pro HyperCool 和 Nike Pro Cool 采用 Dri-FIT 技术与弹性网布面料，
助你尽享舒适无汗的专注运动体验。

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“NIKE PRO HYPERCOOL 和 NIKE PRO COOL 采用匠心设计，
具备出色透气感，助你有力提升训练强度。” Eva Redpath，Nike 精英教练

为高热区域降温 高热区域采用性能出众的工程网布，提升空气流通性和透气性，
无论训练还是激战，均可助你获得酷爽体验。

忘却汗液烦恼 Dri-FIT 技术排除肤表汗液并加速蒸发，
让你在室内外保持干爽舒适体验。

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恢复 高效恢复
养精蓄锐 Nike Pro Hyperrecovery 紧身裤采用分级加压设计，
为肌群提供有力支撑，
同时能在高强度训练后加速腿部恢复，
助你养精蓄锐，有力迎接明日挑战。

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“我钟爱的紧身裤。在腿部训练前后、 高强度训练后的睡觉休息期间以及旅行时，我都穿着它。” Alex Hipwell，Nike 资深教练

以疾速表现强势回归 分级加压设计能促进血液流通，减少肌肉肿胀，
从而加快恢复，助你以出色状态投入下一项训练。

训练后舒适体验 在训练或激战后的恢复过程中，
轻盈透气面料与具有针对性的透气设计相结合，
助你尽享舒适体验。

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