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BETTER FOR IT 挑战

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每一项训练的挑战性都会有所提升，
但我们将帮助您轻松保持运动激情与动力。
您还可以按照 N+TC Sport Feed 中的安排开始挑战。

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四月：耐力 通过 Christen Press 为初学者设计的耐力训练计划
提升耐力，雕塑身型。

五月：力量 通过 Ali Krieger 的中级力量训练计划
雕塑腿部线条，铸就强健体魄。

六月：高强度训练 通过 Carli Lloyd 的进阶高强度训练计划
检验进步情况，收获窈窕体态。

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六月：CARLI 的高强度训练 计划

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预览 CHRISTEN PRESS 的耐力训练计划

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五月：ALI 的力量训练计划

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