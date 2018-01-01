已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品
WT_SLP_DT_0701_P1A.jpg

女子训练

|

|

|

|

0603_WT-SLP_DT_p1.jpg
p1b_1203_MT_SLP_DT.jpg

夏日必备训练服装 穿上轻盈 Nike Free TR8 和
多功能 Dri-FIT 服装，提升夏日户外训练的效率及成果。

立即选购
p2a_FWB_Text-Box_1201_WT_SLP_DT.jpg

精选推荐训练鞋

0603_SU18_WT_P2_SHOE FINDER.jpg

NIKE FREE TR 8 专为短跑、体能训练、循环训练
及健身房训练设计。

NIKE FLEX ESSENTIAL TR 出色透气性，在训练过程中可以
赋予双足自如无拘的运动感受。

NIKE AIR BELLA TR 专为有氧训练、健身课程、
及短跑运动设计。

NIKE FLEX TRAINER 8 专为室内或室外健身中的
高强度有氧训练设计。

p3a_Featured_Text-Box_1203_MT_SLP_DT.jpg

精选推荐服装

p3_image.jpg

从脚开始打造 从扶手杆训练到拳击训练，
一套训练装备组合都该从适合训练计划的紧身裤开始。

立即选购
WT_SLP_DT_0701_P4.jpg

STUDIO系列

群组训练

按系列选购

0603_WT-SLP_DT_p5-NTC (1).jpg

你的理想
私人教练 使用 Nike Training Club，你可以随时随地
从 175 多套免费训练计划中进行选择并开始训练。

耐克女子训练鞋

耐克女子训练服

耐克女子训练装备

主推专题

Loading