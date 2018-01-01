NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/womens-training","contentPath":["womens-training"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"womens-training","isSportCategory":true},"success":true}
女子训练
运动内衣
鞋款
上装
运动裤/紧身裤
紧身运动服/Nike Pro
|
|
|
|
夏日必备训练服装
穿上轻盈 Nike Free TR8 和
多功能 Dri-FIT 服装，提升夏日户外训练的效率及成果。
立即选购
精选推荐训练鞋
所有鞋款
NIKE FREE TR 8
专为短跑、体能训练、循环训练
及健身房训练设计。
NIKE FLEX ESSENTIAL TR
出色透气性，在训练过程中可以
赋予双足自如无拘的运动感受。
NIKE AIR BELLA TR
专为有氧训练、健身课程、
及短跑运动设计。
NIKE FLEX TRAINER 8
专为室内或室外健身中的
高强度有氧训练设计。
立即选购
立即选购
立即选购
立即选购
精选推荐服装
从脚开始打造
从扶手杆训练到拳击训练，
一套训练装备组合都该从适合训练计划的紧身裤开始。
立即选购
STUDIO系列
健身房训练
群组训练
按系列选购
你的理想
私人教练
使用 Nike Training Club，你可以随时随地
从 175 多套免费训练计划中进行选择并开始训练。
立即开始
耐克女子训练鞋
所有女子训练鞋
Studio Classes女子训练鞋
Gym Workout女子训练鞋
Free女子训练鞋
女子综合训练鞋
NIKEiD女子训练鞋专属定制
耐克女子训练服
所有女子训练服
女子训练专业运动内衣Bra
女子训练T恤
女子训练背心
女子训练茄克
女子训练连帽衫
女子Nike Pro紧身运动服
女子训练紧身裤
女子训练运动裤
女子训练9分裤&7分裤
女子训练短裤
耐克女子训练装备
所有女子训练装备
女子训练背包
女子训练帽子
女子训练袜子
主推专题
李娜精选系列
最新女子训练系列
女子训练专业运动内衣Bra
NIKEiD女子训练专属定制
女子训练折扣商品
耐克特别优惠