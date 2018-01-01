已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

即日起, 购买周冬雨推荐产品将有机会获得简易VR眼镜, 礼品数量有限, 先到先得, 送完即止。

立即选购
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P1_v3.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P1_v3.jpg

周冬雨 心再野一点 全线上映 大多数人认识周冬雨是从大银幕开始的，
而她的故事是从练功房开始的。

选购剧中推荐

即日起购买周冬雨推荐产品即可获得 简易VR眼镜,全视角体验她的运动空间。先到先得!

0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P1_COPY_V2.jpg

不是所有女生都甘愿做乖乖女 更没人规定人生就该按部就班 周冬雨告诉你： 心，可以再野一点

立即扫码 360度探索她的运动空间

0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P2.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P2.jpg
0731_FA17_WLP_CDP_ZDY_P2-PW.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P3.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P3.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P3_PW.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P4.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P4.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P4_PW.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P5.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P5.jpg
0725_FA17_WLP_CDP_ZDY_P5_PW.jpg
0720_FA17_WLP_CDP_ZDY_P6.jpg

NIKE+ TRAINING CLUB APP 你的终极私人健身教练。

NIKE+ RUN CLUB APP 追踪你的跑步，获得个性化的专业指导。

0720_FA17_WLP_CDP_ZDY_P7.jpg

进一步了解我们 关注 NIKE WOMEN

Loading