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NIKEWOMEN 穿搭指南

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领创者
 将空气置入脚底？疯狂构想能够重塑整个行业。
今天，我们将认识四位女性，她们有着同样的精神特质。

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邂逅你的理想训练鞋款 跳跃、攀爬、突破、冲刺。当你只需一双鞋就能做到这些时，又何须让自己受限。了解 Nike Metcon DSX Flyknit。

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走出去。跑起来。向快乐出发。 我们精心打造的跑步装备，助你专注开跑。

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黑白系列 隆重推出适合混搭造型的精选系列。

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运动能量 新款 Nike Zonal Strength 跑步和训练紧身裤采用紧密贴合设计，能帮助减轻肌肉颤动。
颤动越少，投注于运动中的能量也就越多，从而令你在训练和跑步中坚持到底。

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