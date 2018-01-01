4. 我的瑜伽运动内衣和跑步运动内衣可以是同一件吗？

回答是：不能。首先问问你自己，什么是运动内衣？然后请记住，



基于你的尺码和活动强度，运动内衣能为你提供不同于一般内衣的支撑感。让我们进一步说明。

瑜伽是一项低强度活动，而跑步是一项高强度活动。换言之，相比瑜伽，

跑步会造成更多更强的震动。基于你的尺码，在瑜伽运动中你也许只需要轻度支撑，

但在跑步时却需要中度、甚至高度的支撑，才能达到理想的保护效果。