NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/women/sports-bras-faq","contentPath":["women","sports-bras-faq"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"commerce","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"women","isSportCategory":false},"success":true}
运动内衣常见问题
选购所有
（不太）
常见的问题
关于 Nike 运动内衣，
你可能不知道的 10 件小事。
挑选运动内衣
比较全部款式
常见问题
1. 我的运动内衣应该要每年更换吗？
问得好。我们的回答是，当然要。体重或训练强度的变化都可能会
让你的运动内衣在穿着一段时间后变松，所以最好能至少每年置换一次运动内衣，以确保
你始终获得理想的支撑效果。
2. 参与多种运动？
你可能需要三种不同的运动内衣
不同的活动会在落地时对身体造成不同程度的震动和
冲击。根据你的内衣尺码和训练中胸部产生震动的频率，
你对内衣的支撑强度需求也会不同。
3. 相应的支撑度并不一定总适合
某种训练强度，这是为什么？
找到理想的运动内衣并非易事，但是这条规则会让你选择起来要容易一些：尺码 + 运动 =
支撑度。意思是，罩杯尺寸较大时，不管运动项目是什么，都需要高支撑度的内衣，
比如 Rival 或 Hero 系列。如果罩杯尺寸较小，而要进行的活动强度较大，那么你可以有更多选择。你可以尝试
Classic 或 Fierce 系列等中度支撑运动内衣。
查看 NIKE PRO 运动内衣尺码对照表
4. 我的瑜伽运动内衣和跑步运动内衣可以是同一件吗？
回答是：不能。首先问问你自己，什么是运动内衣？然后请记住，
基于你的尺码和活动强度，运动内衣能为你提供不同于一般内衣的支撑感。让我们进一步说明。
瑜伽是一项低强度活动，而跑步是一项高强度活动。换言之，相比瑜伽，
跑步会造成更多更强的震动。基于你的尺码，在瑜伽运动中你也许只需要轻度支撑，
但在跑步时却需要中度、甚至高度的支撑，才能达到理想的保护效果。
5. 紧身型和全包型运动内衣有什么区别？
紧身型运动内衣通过采用特定材质将胸部朝身体方向紧束，从而达到控制胸部震动的目的。这类款型
提供多种支撑强度，能为较小罩杯尺寸实现强力支撑。
全包型运动内衣则采用能够为两侧乳房提供环绕式包覆的罩杯设计，赋予你更高强度的支撑和
控制效果。这类款型非常适合会引起大量震动的训练，以及需要较大罩杯尺寸、
从而为更多软组织提供包覆的人群。
6. 工字型后背设计和 U 型肩带设计有什么区别？
工字型后背设计可以带来更高的运动自由度，同时由于它的肩带更贴近身体重心，
因此也更具支撑力。而常规的肩带位置，或者说 U 型肩带，则会更方便穿脱。
10. 洗水标是什么？我需要阅读它们吗？
需要。清洗运动内衣时，我们建议你采用手洗并自然风干的方式。
当然机洗也并无不可，但为了保证内衣的后续穿着效果，请扣上勾扣，将 Nike 运动内衣装入
内衣清洗袋或枕套中，以避免对其造成损坏。
9. 哪款提供最好胸部保护？
按需而定。低强度运动只需基本呵护，而相对剧烈的运动要认真对待自己的胸部。
全包型无钢圈 Nike Pro Rival 结合弹性胸带、可调式工字型背肩带和勾扣设计，
打造 Nike 支撑强度最高的运动内衣系列。
8. 所有高度支撑运动内衣都是一样的，是吗？
不完全是。Rival 和 Hero 系列都属于高度支撑运动内衣，都能最有效地帮你对抗胸部震动。但是
能否为你提供最佳的支撑效果，很大程度上取决于它对胸部的包覆度。建议每个款型都试穿一下，
如果能包覆住胸部上部，你的胸部就能在垂直方向的震动中获得有效保护。
7. 衬垫是有作用的，对吗？（对，不过不是为了打造深 V 胸型）
加垫内衣能为你提供一个薄薄的保护层，从而帮助你抵御更强的冲击，并赋予你更出色的
支撑效果（相比不加垫的内衣）。即使胸部不大，也能感受到这其中的差别。
_
_
_
_
_
_
_
_
_
NIKE 运动内衣专家
一对一量身试穿服务，让我们的运动内衣专家，
帮你找到适合你的运动内衣，回答任何相关问题，
打造完美 BRA 范儿！
立即预约
上海
北京
广州
无条件退换货服务
试穿、体验，然后留下钟爱的款式。
耐克女子鞋类
所有女子鞋类
女子跑步鞋
女子篮球鞋
女子sportswear鞋类
女子Lunar缓震系列
女子Free系列
女子Air Max气垫鞋
女子Flyknit跑步鞋
女子训练鞋
女子网球鞋
女子NIKEiD 专属定制鞋类
女子钉鞋
耐克女子服装
所有女子服装
女子上衣
女子专业运动内衣Bra
女子连帽衫
女子裙子
女子夹克
女子长裤/紧身裤
女子短裤
女子上装无袖衫
女子紧身裤
女子跑步长裤
耐克女子装备
所有女子装备
女子健身装备
女子背包
女子运动袜
女子帽子
女子手套
女子护臂
女子护腿板
主推专题
最新女子系列
女子夏日精选系列
女子热卖商品
女子NIKEiD专属定制
女子699以下精选
女子折扣优惠