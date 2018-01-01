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运动内衣常见问题

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（不太） 常见的问题 关于 Nike 运动内衣，
你可能不知道的 10 件小事。

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1. 我的运动内衣应该要每年更换吗？ 问得好。我们的回答是，当然要。体重或训练强度的变化都可能会 让你的运动内衣在穿着一段时间后变松，所以最好能至少每年置换一次运动内衣，以确保 你始终获得理想的支撑效果。

2. 参与多种运动？
你可能需要三种不同的运动内衣 不同的活动会在落地时对身体造成不同程度的震动和 冲击。根据你的内衣尺码和训练中胸部产生震动的频率， 你对内衣的支撑强度需求也会不同。

3. 相应的支撑度并不一定总适合
某种训练强度，这是为什么？ 找到理想的运动内衣并非易事，但是这条规则会让你选择起来要容易一些：尺码 + 运动 = 支撑度。意思是，罩杯尺寸较大时，不管运动项目是什么，都需要高支撑度的内衣， 比如 Rival 或 Hero 系列。如果罩杯尺寸较小，而要进行的活动强度较大，那么你可以有更多选择。你可以尝试 Classic 或 Fierce 系列等中度支撑运动内衣。

4. 我的瑜伽运动内衣和跑步运动内衣可以是同一件吗？ 回答是：不能。首先问问你自己，什么是运动内衣？然后请记住，
 基于你的尺码和活动强度，运动内衣能为你提供不同于一般内衣的支撑感。让我们进一步说明。 瑜伽是一项低强度活动，而跑步是一项高强度活动。换言之，相比瑜伽， 跑步会造成更多更强的震动。基于你的尺码，在瑜伽运动中你也许只需要轻度支撑， 但在跑步时却需要中度、甚至高度的支撑，才能达到理想的保护效果。

5. 紧身型和全包型运动内衣有什么区别？ 紧身型运动内衣通过采用特定材质将胸部朝身体方向紧束，从而达到控制胸部震动的目的。这类款型
 提供多种支撑强度，能为较小罩杯尺寸实现强力支撑。 全包型运动内衣则采用能够为两侧乳房提供环绕式包覆的罩杯设计，赋予你更高强度的支撑和 控制效果。这类款型非常适合会引起大量震动的训练，以及需要较大罩杯尺寸、 从而为更多软组织提供包覆的人群。

6. 工字型后背设计和 U 型肩带设计有什么区别？ 工字型后背设计可以带来更高的运动自由度，同时由于它的肩带更贴近身体重心， 因此也更具支撑力。而常规的肩带位置，或者说 U 型肩带，则会更方便穿脱。

10. 洗水标是什么？我需要阅读它们吗？ 需要。清洗运动内衣时，我们建议你采用手洗并自然风干的方式。 当然机洗也并无不可，但为了保证内衣的后续穿着效果，请扣上勾扣，将 Nike 运动内衣装入 内衣清洗袋或枕套中，以避免对其造成损坏。

9. 哪款提供最好胸部保护？ 按需而定。低强度运动只需基本呵护，而相对剧烈的运动要认真对待自己的胸部。 全包型无钢圈 Nike Pro Rival 结合弹性胸带、可调式工字型背肩带和勾扣设计， 打造 Nike 支撑强度最高的运动内衣系列。

8. 所有高度支撑运动内衣都是一样的，是吗？ 不完全是。Rival 和 Hero 系列都属于高度支撑运动内衣，都能最有效地帮你对抗胸部震动。但是 能否为你提供最佳的支撑效果，很大程度上取决于它对胸部的包覆度。建议每个款型都试穿一下， 如果能包覆住胸部上部，你的胸部就能在垂直方向的震动中获得有效保护。

7. 衬垫是有作用的，对吗？（对，不过不是为了打造深 V 胸型） 加垫内衣能为你提供一个薄薄的保护层，从而帮助你抵御更强的冲击，并赋予你更出色的 支撑效果（相比不加垫的内衣）。即使胸部不大，也能感受到这其中的差别。

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