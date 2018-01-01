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如果你总是在调整裤身，
可以尝试宽版高腰款式
高腰紧身裤搭配加固宽版裤腰，能够有效稳固裤身，
让你在做重复动作、深蹲以及弓箭步时获得出色包覆效果。
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如果你的紧身裤不够透气，
可以尝试拼接款型。
膝盖背面这类高热区域采用透气材料，
打造出色透气性，同时营造酷炫美感。
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如果你需要增加收纳空间，
可以选择多口袋设计。
大部分 Nike 高性能紧身裤采用隐藏式口袋设计，
用于放置卡片和钥匙。但你可以选择裤腰后侧内置安全口袋款和大腿中部口袋款，
用于存放手机。
选购多口袋款
如果你希望提升舒适感，
可以尝试平整接缝款式。
当你在努力训练时，或许紧身裤摩擦让你感到不适，
光滑的接缝设计就是你的解决方案。
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