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女子运动裤系列

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细节决定一切 小细节发挥大作用。
我们的运动裤与紧身裤融入出众功能设计，能够有效满足你的需求。
所以，选择我们的设计，畅享运动乐趣。

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如果你总是在调整裤身，
可以尝试宽版高腰款式 高腰紧身裤搭配加固宽版裤腰，能够有效稳固裤身，
让你在做重复动作、深蹲以及弓箭步时获得出色包覆效果。

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如果你的紧身裤不够透气，
可以尝试拼接款型。 膝盖背面这类高热区域采用透气材料，
打造出色透气性，同时营造酷炫美感。

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如果你需要增加收纳空间，
可以选择多口袋设计。 大部分 Nike 高性能紧身裤采用隐藏式口袋设计，
用于放置卡片和钥匙。但你可以选择裤腰后侧内置安全口袋款和大腿中部口袋款，
用于存放手机。

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如果你希望提升舒适感，
可以尝试平整接缝款式。 当你在努力训练时，或许紧身裤摩擦让你感到不适，
光滑的接缝设计就是你的解决方案。

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找到你的理想搭配 根据你的偏好对 Nike 紧身裤进行分类和选购。

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更多有关运动裤/紧身裤的信息

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了解 NIKE 运动裤和紧身裤 关键部位融入支撑与透气设计，
出色性能有效契合你的运动需求。哪条紧身裤是你的理想选择？

人气造型 查看我们如何将我们的紧身裤
与本季跑步、训练及休闲服装进行搭配。

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