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女子运动裤系列

系列设计

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了解我们的运动裤/紧身裤 出色运动支撑，准确透气体验。
选择多样的裤长、腰部高度和产品特点，让你根据你的运动项目找到合适款型。从动感单车到瑜伽，
无论哪种活动，都能在这里找到合适的选项。哪一款正合你的心意？

选购所有
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选购 CLASSIC PADDED 内衣
选购 SWIFT 运动裤
选购 AIR VAPORMAX FLYKNIT 鞋款
选购 EPIC 紧身裤
选购 FREE RN 2017 鞋款
选购 SWOOSH FUTURA 内衣
选购 SPEED 紧身裤
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NIKE SWIFT 运动裤

NIKE EPIC LUX TIGHT

NIKE SPEED 紧身裤

没等穿着它们开始跑步，
你就会爱上它们带给你的
在多种活动间随心切换的自由感受。 – 适合：跑步 – 产品特点：侧边拉链口袋、反光设计

你的基本跑步紧身裤。无缝贴合设计、
宽版腰部和透气拼接，
让你在奔跑中畅享透气感受。 - 适合：跑步 - 产品特点：后身拉链口袋、隐藏式口袋

简洁流畅。
满足在跑道上反复训练的需求 —
一分不多，也一分不少。 - 适合：疾速跑 - 产品特点：手机存放袋、隐藏式口袋

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选购 FLEX TRAINER 7 鞋款
选购 FLY 紧身裤
选购 RIVAL RACERBACK 内衣
选购 Sculpt 紧身裤
选购 BLISS 运动裤
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NIKE FLY LUX 紧身裤

NIKE SCULPT LUX 紧身裤

NIKE BLISS LUX 运动裤

平整接缝、透气网眼布和后腰上延设计，
助你在动感单车课上将爬坡动作
练出新水平。 – 适合：动感单车、自行车骑行 – 产品特点：弹力网眼布腰部、
2 个隐藏式口袋

这些高腰紧身裤结合近乎无缝的设计和紧身贴合版型，
带给你出色的包覆体验。 – 适合：瑜伽、普拉提、扶手杆训练 – 产品特点：弹力网眼布腰部、
无侧边接缝

时尚款型搭配轻盈面料，
让你找到自己的运动节奏。 - 适合：拳击、舞蹈 - 产品特点：四向伸缩弹性

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选购 INDY SOFT 内衣
选购 FREE TR FLYKNIT 2 鞋款
选购 PRO 紧身裤
选购 FAVORITES STRAPPY 内衣
选购 FLOW 运动裤
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NIKE PRO HyperCool 训练紧身裤

NIKE FLOW LUX 运动裤

这款速干基础装备具备出众舒适感，
可单穿，也可作为打底裤搭配保暖外装。 - 适合：团队运动 - 产品特点：透气网眼布镶嵌

臀部采用休闲版型，从下犬式到竖劈叉动作，
让你体验出色运动自由度。 - 适合：瑜伽、舞蹈 - 产品特点：弹性腰部

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更多有关运动裤/紧身裤的信息

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细节决定一切 借助针对运动项目打造的产品特点，
解决训练过程中常会遇到的问题。

人气造型 查看我们如何将我们的紧身裤
与本季跑步、训练及休闲服装进行搭配。

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