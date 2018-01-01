NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/women/pants-tights","contentPath":["women","pants-tights"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"commerce","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"women","isSportCategory":false},"success":true}
女子运动裤系列
系列设计
产品细节
穿搭造型
选购所有
了解我们的运动裤/紧身裤
出色运动支撑，准确透气体验。
选择多样的裤长、腰部高度和产品特点，让你根据你的运动项目找到合适款型。从动感单车到瑜伽，
无论哪种活动，都能在这里找到合适的选项。哪一款正合你的心意？
选购所有
选购 CLASSIC PADDED 内衣
选购 SWIFT 运动裤
选购 AIR VAPORMAX FLYKNIT 鞋款
选购 EPIC 紧身裤
选购 FREE RN 2017 鞋款
选购 SWOOSH FUTURA 内衣
选购 SPEED 紧身裤
NIKE SWIFT 运动裤
NIKE EPIC LUX TIGHT
NIKE SPEED 紧身裤
没等穿着它们开始跑步，
你就会爱上它们带给你的
在多种活动间随心切换的自由感受。
– 适合：跑步
– 产品特点：侧边拉链口袋、反光设计
选购 NIKE SWIFT 运动裤
你的基本跑步紧身裤。无缝贴合设计、
宽版腰部和透气拼接，
让你在奔跑中畅享透气感受。
- 适合：跑步
- 产品特点：后身拉链口袋、隐藏式口袋
选购 NIKE EPIC LUX 紧身裤
简洁流畅。
满足在跑道上反复训练的需求 —
一分不多，也一分不少。
- 适合：疾速跑
- 产品特点：手机存放袋、隐藏式口袋
选购 NIKE SPEED 紧身裤
选购 FLEX TRAINER 7 鞋款
选购 FLY 紧身裤
选购 RIVAL RACERBACK 内衣
选购 Sculpt 紧身裤
选购 BLISS 运动裤
NIKE FLY LUX 紧身裤
NIKE SCULPT LUX 紧身裤
NIKE BLISS LUX 运动裤
平整接缝、透气网眼布和后腰上延设计，
助你在动感单车课上将爬坡动作
练出新水平。
– 适合：动感单车、自行车骑行
– 产品特点：弹力网眼布腰部、
2 个隐藏式口袋
选购 NIKE FLY 紧身裤
这些高腰紧身裤结合近乎无缝的设计和紧身贴合版型，
带给你出色的包覆体验。
– 适合：瑜伽、普拉提、扶手杆训练
– 产品特点：弹力网眼布腰部、
无侧边接缝
选购 NIKE SCULPT 紧身裤
时尚款型搭配轻盈面料，
让你找到自己的运动节奏。
- 适合：拳击、舞蹈
- 产品特点：四向伸缩弹性
选购 NIKE BLISS 运动裤
选购 INDY SOFT 内衣
选购 FREE TR FLYKNIT 2 鞋款
选购 PRO 紧身裤
选购 FAVORITES STRAPPY 内衣
选购 FLOW 运动裤
NIKE PRO HyperCool 训练紧身裤
NIKE FLOW LUX 运动裤
这款速干基础装备具备出众舒适感，
可单穿，也可作为打底裤搭配保暖外装。
- 适合：团队运动
- 产品特点：透气网眼布镶嵌
选购 NIKE PRO 紧身裤
臀部采用休闲版型，从下犬式到竖劈叉动作，
让你体验出色运动自由度。
- 适合：瑜伽、舞蹈
- 产品特点：弹性腰部
选购 NIKE FLOW 运动裤
更多有关运动裤/紧身裤的信息
细节决定一切
借助针对运动项目打造的产品特点，
解决训练过程中常会遇到的问题。
人气造型
查看我们如何将我们的紧身裤
与本季跑步、训练及休闲服装进行搭配。
找到你喜爱的设计
选购该系列
鞋款
所有鞋款
球鞋/钉鞋
跑步
Sportswear
篮球
休闲生活
训练
足球
滑板
网球
高尔夫
足球
棒球/垒球
田径
长曲棍球
儿童鞋款
最新上市
畅销单品
折扣优惠
服装
所有服装
紧身运动服/Nike Pro
慢跑长裤/运动裤
上衣/T恤
长袖T恤
短袖T恤
背心
翻领T恤
保暖/法兰绒T恤
连帽衫
运动衫
毛衣
夹克
马甲
长裤
紧身裤/打底裤
短裤
最新上市
畅销单品
折扣优惠
配件/装备
所有配件/装备
包
运动袜
球类
腰带
手套/无指手套
帽
护臂/臂带
装备
太阳镜
最新上市
折扣优惠
精选推荐
Nike Air
Nike Flyknit
Nike Free
Nike Flyleather
Nike React
Nike Zoom
Nike VaporMax 创新
Nike Doernbecher 系列
黑人历史月系列
Tech Pack
Fleece 系列
基本装备
最新上市
折扣优惠
畅销单品