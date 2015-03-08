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JUST DO IT 旧金山、华盛顿、名古屋…… NIKE全球女子系列赛事终于来袭 即将登陆北京、上海、广州、香港、台北5大城市！

公开报名时间： 2月2日12:00 – 2月27日 23:59 名额有限，报完即止 浏览页面下方了解详情，进行报名

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