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NIKEWOMEN VICTORY TOUR 女子运动盛典

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Nike+ Run Club 与 Nike+ Training Club 倾情联合， 齐集全球实力出众的 NRC 教练、Nike 精英教练、独家路跑赛事， 和非凡的训练体验—
为你带来NikeWomen Victory Tour 女子运动盛典。 点燃你的全部潜力，准备释放。

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加入旅程， 向世界亮出你的双翼。

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有人说，胜利的感觉犹如迎空飞翔 — 那种惯性大于阻力，长跑如风，深蹲不厌的感觉。 有时候，你怦动的脉搏大过耳机中的音乐； 你用尽全力，不跌倒，不停歇。 加入旅程， 向世界亮出你的双翼。

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跑得更远，练得更赞， 尽情挥洒汗水。 随地，随时。

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