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怀。 所以，想象一下你按照 Nike 教练、世界精英运动员

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GPS + 蜂窝网络进行体验。

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收获远程加油鼓励 你是否有过这样的经历：想要一点鼓励支持你继续前

进，身边却无人响应？ 这种经历再不会有。 现在，你可

以通过 Apple Watch Nike+ 上的蜂窝网络，让来自朋友

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