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NIKE THERMA-SPHERE MAX 茄克

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NIKE
THERMA-SPHERE
MAX 夹克 出色的运动自由度结合卓越保暖性能，助你自如驾驭室外训练。

阿什顿·伊顿，十项全能选手

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THERMA-SPHERE MAX 茄克
助你自如驾驭寒冷天气训练的作用原理

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防寒保暖的隔层设计，
可有效抵御冷风，
稳妥对抗寒凉天气。

温度调节功能 保暖面料搭配透气设计，兼具出色保暖性与绝佳透气效果，
令你畅享恰到好处的温暖感受。

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动态贴合 款型设计简洁流畅，毫无臃肿厚重感，
打造出更为修身贴合的穿着效果，
让你尽享出色的运动自由度。

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其他功能

拒水面料在热力十足的训练中
助你保持干爽。

口袋设有耳机线穿孔，
有效保护设备远离各种不利因素。

拉链口袋结合贴带缝设计，
可确保训练时随身物品安全无虞。

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NIKE THERMA-SPHERE MAX 茄克

御寒保暖，卓越运动表现。

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所有训练的
出色搭配

NIKE ZOOM SPEED TRAINER 3 先你一步，实现迅疾回弹缓震。

NIKE PRO HYPERWARM 紧身裤 透气保暖。

NIKE FLEX-REPEL 短裤 优质短裤，零束缚体验。

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