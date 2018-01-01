已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码： 数量： 单价：  
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 () 结算
查看心愿单
购物车中没有商品

COME TRAIN WITH US

获取应用程序
HUB-SU16-LANDINGPAGE_P1.jpg

COME TRAIN
WITH US

NIKE+
TRAINING
CLUB

1600x180_white.jpg

和你一起，练就最好的自己
 突破潜力的健身秘笈，应有尽有。
了解 Nike+ Training Club 应用程序独有的训练指导和 NTC 线下课程。

0627 SU16 TRAINING NTC P2 PC.jpg
1600x400_white.jpg

立即开始训练 随时随地，与精英为伍。让 Nike+ Training Club 的可适性训练计划，
专业指导及100多项全新训练，与你同行。

了解更多
HUB-SU16-LANDINGPAGE-P3-2.jpg

线下
课程

来训练吧，与身边不同水平的
运动员一起，还有 Nike 教练
为你提供专业指导。

1600x180_white.jpg

制定目标

HUB-SU16-LANDINGPAGE-P4.jpg
1600x400_white.jpg

训练课程 想要提高心率、增强力量和耐力吗？
我们有100 多项全新训练项目，
不论你的目标是什么，
总能找到一款适合你的训练。

我们的训练理念 严守训练计划容易，但只有遵循。
智能化训练方式才能提高训练成效，
Nike+ Training Club 尽含专业训练和指导，
助你炼就优美体态和健康体魄。

训练方案 不论你是新手还是专业健身达人，
我们的可适性训练计划都能根据你的
进度和时间安排随时进行灵活调整。

z_HUB-SU16_DESKTOP-BACKTOTOP.jpg
Loading