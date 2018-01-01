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高性能训练伙伴
Nike Pro 采用匠心设计，
助你在多种环境下强势攻克每一项训练。
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无拘运动
突破藩篱，一往无前
弹性面料和立体结构结合，为你提供有力支撑，
助你摆脱束缚，畅享自由运动体验。
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温度调节
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湿气管理
不让汗水阻碍你前进的步伐
Dri-FIT 技术能够快速蒸发不需要的汗液，
助你保持干爽舒适。
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稳定体温
轻盈保暖性能和分区透气设计，
让你四季体温均能保持稳定。
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卓越表现源于贴身训练伙伴
温暖体验
尽享酷爽
高度贴合
恢复
温暖体验，
抵御寒冬
Nike Pro HyperWarm 和 Nike Pro Warm 提供多变的层叠选项，
为你缔造理想保暖度，助你爆发卓越表现。
选购所有御寒保暖产品
“训练时，我全力以赴。卓越表现是我的动力。NIKE PRO
系列的非凡贴合感为我的追求助力。”
Branden Collinsworth，Nike 精英教练
御寒保暖
分区式温度调节拼接设计有效保暖，
助你保持理想体温，实现自由无拘的训练体验。
透气干爽
3D 结构搭配透气保暖面料，
可以快速排除肤表汗液，助你保持温暖干爽。
尽享酷爽
酷爽激战体验
Nike Pro HyperCool 和 Nike Pro Cool 采用 Dri-FIT 技术与弹性网布面料，
助你尽享舒适无汗的专注运动体验。
选购所有酷爽产品
“它的贴合度、灵活性和材料透气性
让我在激战过程中发挥卓越表现。”
Branden Collinsworth，Nike 精英教练
忘却汗液烦恼
Dri-FIT 技术排除肤表汗液并加速蒸发，
让你在室内外保持干爽舒适体验。
为高热区域降温
高热区域采用性能出众的工程网布，提升空气流通性和透气性，
无论训练还是激战，均可助你获得酷爽体验。
高度贴合
支撑肌群
Nike Pro Hypercompression 紧身裤采用弹力梭织面料，
结合紧密贴合设计，在高强度训练中，
实现出众支撑效果。
选购所有紧密贴合设计
“在冲刺跑、爆发性运动和需要出众的耐穿性时，
我选择 HYPERCOMPRESSION 紧身裤。”
Branden Collinsworth，Nike 精英教练
降低肌肉疲劳感
分区式紧密贴合技术提供有力支撑，助力缔造卓越表现，
同时在每个动作中降低肌肉疲劳感，实现最佳训练成效。
锁定贴合
轻盈的弹性梭织面料在每项训练中均可提供稳定支撑效果。
恢复
高效恢复，
养精蓄锐
Nike Pro Hyperrecovery 紧身裤采用分级加压设计，
为肌群提供有力支撑，同时在高强度训练后加速恢复，
助你养精蓄锐，有力迎接明日挑战。
选购所有高效恢复产品
“HYPERRECOVERY 紧身裤是高强度训练后的理想选择。
我甚至在睡觉时都穿着它。”
Branden Collinsworth，Nike 精英教练
以疾速表现强势回归
分级加压设计促进血液流通，减少肌肉肿胀，
从而加快恢复，
助你以最佳状态投入下一项训练。
训练后舒适体验
在训练或激战后的恢复过程中，
轻盈透气面料与针对性的空气流通设计结合，
助你尽享舒适体验。