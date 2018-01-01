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NIKE PRO

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你理想的
高性能训练伙伴 Nike Pro 采用匠心设计，
助你在多种环境下强势攻克每一项训练。

选购 NIKE PRO
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浏览 NIKE PRO 的优势

无拘运动

突破藩篱，一往无前 弹性面料和立体结构结合，为你提供有力支撑，
助你摆脱束缚，畅享自由运动体验。

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湿气管理

不让汗水阻碍你前进的步伐 Dri-FIT 技术能够快速蒸发不需要的汗液，
助你保持干爽舒适。

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温度调节

稳定体温 轻盈保暖性能和分区透气设计，
让你四季体温均能保持稳定。

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卓越表现源于贴身训练伙伴

温暖体验

尽享酷爽

高度贴合

恢复

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温暖体验， 抵御寒冬 Nike Pro HyperWarm 和 Nike Pro Warm 提供多变的层叠选项，
为你缔造理想保暖度，助你爆发卓越表现。

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“训练时，我全力以赴。卓越表现是我的动力。NIKE PRO
系列的非凡贴合感为我的追求助力。”
 Branden Collinsworth，Nike 精英教练

御寒保暖 分区式温度调节拼接设计有效保暖，
助你保持理想体温，实现自由无拘的训练体验。

透气干爽 3D 结构搭配透气保暖面料，
可以快速排除肤表汗液，助你保持温暖干爽。

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尽享酷爽 酷爽激战体验
 Nike Pro HyperCool 和 Nike Pro Cool 采用 Dri-FIT 技术与弹性网布面料，
助你尽享舒适无汗的专注运动体验。

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“它的贴合度、灵活性和材料透气性
让我在激战过程中发挥卓越表现。” Branden Collinsworth，Nike 精英教练

忘却汗液烦恼 Dri-FIT 技术排除肤表汗液并加速蒸发，
让你在室内外保持干爽舒适体验。

为高热区域降温 高热区域采用性能出众的工程网布，提升空气流通性和透气性，
无论训练还是激战，均可助你获得酷爽体验。

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高度贴合 支撑肌群 Nike Pro Hypercompression 紧身裤采用弹力梭织面料，
结合紧密贴合设计，在高强度训练中，
实现出众支撑效果。

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“在冲刺跑、爆发性运动和需要出众的耐穿性时，
我选择 HYPERCOMPRESSION 紧身裤。” Branden Collinsworth，Nike 精英教练

降低肌肉疲劳感 分区式紧密贴合技术提供有力支撑，助力缔造卓越表现，
同时在每个动作中降低肌肉疲劳感，实现最佳训练成效。

锁定贴合
 轻盈的弹性梭织面料在每项训练中均可提供稳定支撑效果。

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恢复 高效恢复，
养精蓄锐 Nike Pro Hyperrecovery 紧身裤采用分级加压设计，
为肌群提供有力支撑，同时在高强度训练后加速恢复，
助你养精蓄锐，有力迎接明日挑战。

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“HYPERRECOVERY 紧身裤是高强度训练后的理想选择。
我甚至在睡觉时都穿着它。” Branden Collinsworth，Nike 精英教练

以疾速表现强势回归 分级加压设计促进血液流通，减少肌肉肿胀，
从而加快恢复，
助你以最佳状态投入下一项训练。

训练后舒适体验 在训练或激战后的恢复过程中，
轻盈透气面料与针对性的空气流通设计结合，
助你尽享舒适体验。

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