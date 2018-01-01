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NIKE FREE 训练鞋

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NIKE FREE
TRAINER 3.0 灵活性能助力疾速表现。
全新圆形针织设计 在快速侧向切入时
助你保持对动作的绝佳掌控。

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迅疾灵活

动感灵活

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针织结构塑就有力支撑 全新圆形针织设计
令足部在极富爆发力的侧向切入
和左右侧向跑中保持稳固锁定。

了解 NIKE FREE TRAINER 3.0 如何助你实现全方位迅疾表现：

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贴地设计铸就出色稳定性能 从速度训练到举重练习，
我们最具近地感的 Nike Free 中底
可为多种训练提供稳定的平台。

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灵活性能助力疾速表现 Nike Free 的六边形凹槽拥有六个设计独特的弯曲点，
能够为双足带来随心而动的运动体验，
从而助你保持疾速表现。

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NIKE FREE TRAINER 3.0 出色灵活性助力稳定疾速表现。

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所有训练的
出色搭配

NIKE ULTIMATE DRY T恤 凉爽透气，质感柔软。

NIKE PRO HYPERCOOL MAX
训练紧身裤 非凡酷爽，助你全情投入。

NIKE DRI-FIT FLEECE 短裤 Dri-FIT Fleece 面料具备出色吸湿排汗性能，
助你保持舒适。

耐克男子训练鞋

耐克男子训练服

耐克男子训练装备

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