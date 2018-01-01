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NIKE FREE 训练鞋

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NIKE FREE
TRAINER 5.0

柔韧中底令你活动自如。 从日常健身到交叉训练， 丰富功能助你轻松驾驭一切训练项目。

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迅疾灵活

动感灵活

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更出色的缓震性能 5.0 中底厚度超越
3.0，在碰撞着地时
提供更加出色的减震防护性能。

NIKE FREE TRAINER 5.0 助你轻松驾驭一切训练的奥秘所在：

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有力支撑助你爆发绝佳表现 Nike Flywire 飞线完美包覆足部，
带来稳固锁定的贴合感受，
同时在快速转向时
为你提供精准支撑力。

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灵活抓地 Nike Free 六边形凹槽让双足
获得超乎自然的运动体验，绝佳的前掌
抓地设计助你在各种地面均可实现出色的强势切入表现。

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NIKE FREE TRAINER 5.0 柔韧灵活，令你活动自如。

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所有训练的
出色搭配

NIKE ULTIMATE DRY T恤 凉爽透气，质感柔软。

NIKE PRO HYPERCOOL MAX
训练紧身裤 非凡酷爽，助你全情投入。

NIKE DRI-FIT FLEECE 短裤 Dri-FIT Fleece 面料具备出色吸湿排汗性能，
助你保持舒适。

耐克男子训练鞋

耐克男子训练服

耐克男子训练装备

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