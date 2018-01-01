NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/training/nike-free-trainer","contentPath":["training","nike-free-trainer"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"training","isSportCategory":true},"success":true}
NIKE FREE 训练鞋
选购 NIKE FREE 训练鞋
选购所有训练鞋
NIKE FREE
TRAINER 5.0
柔韧中底令你活动自如。
从日常健身到交叉训练，
丰富功能助你轻松驾驭一切训练项目。
立即购买
迅疾灵活
动感灵活
NIKE TRAINER 5.0
更出色的缓震性能
5.0 中底厚度超越
3.0，在碰撞着地时
提供更加出色的减震防护性能。
NIKE FREE TRAINER 5.0
助你轻松驾驭一切训练的奥秘所在：
立即购买
有力支撑助你爆发绝佳表现
Nike Flywire 飞线完美包覆足部，
带来稳固锁定的贴合感受，
同时在快速转向时
为你提供精准支撑力。
立即购买
灵活抓地
Nike Free 六边形凹槽让双足
获得超乎自然的运动体验，绝佳的前掌
抓地设计助你在各种地面均可实现出色的强势切入表现。
立即购买
NIKE FREE TRAINER 5.0
柔韧灵活，令你活动自如。
立即购买
所有训练的
出色搭配
NIKE ULTIMATE DRY T恤
凉爽透气，质感柔软。
NIKE PRO HYPERCOOL MAX
训练紧身裤
非凡酷爽，助你全情投入。
NIKE DRI-FIT FLEECE 短裤
Dri-FIT Fleece 面料具备出色吸湿排汗性能，
助你保持舒适。
耐克男子训练鞋
所有男子训练鞋
Free Trainer 男子训练鞋
Nike Zoom男子训练鞋
NIKEiD男子训练鞋专属定制
耐克男子训练服
所有男子训练服
男子训练上衣/T恤
男子训练连帽衫
男子训练紧身服
男子训练上装
男子训练长裤/紧身裤
男子训练短裤
男子训练夹克
耐克男子训练装备
所有男子训练装备
男子训练背包
男子训练袜子
男子训练健身装备
主推专题
最新男子训练系列
所有Nike Pro紧身运动服
stay cool尽享酷爽系列
stay warm御寒保暖系列
recovery高效恢复系列
男子训练折扣商品
耐克特别优惠