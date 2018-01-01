NikePlus
订单
心愿单
活动
帐户设置
注销
加入/登录NikePlus账号
帮助
我的订单
配送服务
退换货
使用条款
销售条款
隐私政策
联系我们
网站反馈
查看全部
我的订单
配送服务
退换货
联系我们
查看全部
0
男子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
耐克足球精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
篮球
足球
健身/训练
拖鞋
Jordan
React
Air Force 1
Air Max
NIKEiD 专属定制
所有服装
所有男子服装
上衣/T恤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
短裤
休闲裤
运动裤/紧身裤
运动紧身衣
袜子
配件/装备
运动
跑步
篮球
足球
健身/训练
滑板
网球
高尔夫
品牌
JORDAN
NBA
NikeLab
Nike Sportswear
ACG
NIKEiD专属定制
女子
最新上市
SNKRS 新品预览
夏日精选
热卖商品
亲子系列
超值精选
618折扣商品
所有鞋类
休闲
跑步
健身/训练
滑板
拖鞋
React
Air Max
Air Force 1
Huarache
NIKEiD专属定制
所有服装
运动内衣Bra
运动紧身衣
运动裤/紧身裤
外套/夹克
连帽衫/套头衫
上衣/T恤
休闲裤
短裤
短裙/连衣裙
袜
配件/装备
运动
跑步
健身/训练
瑜伽
滑板
网球
高尔夫
品牌
Nike Sportswear
NikeLab
JORDAN
NBA
ACG
NIKEiD专属定制
男孩
所有男孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
女孩
所有女孩商品
最新上市
穿脱自如儿童鞋系列
夏日精选
超值精选
新生儿套装/礼品
耐克“亲子”系列
618折扣商品
鞋类
婴童（17-27欧码）
幼童（27.5-35欧码）
大童（35.5-40欧码）
服装
婴童（0-3岁）
幼童（4-6岁）
大童（7岁及以上）
装备
包
袜子
帽子
主推鞋款
儿童凉鞋系列
DYNAMO系列
AIR FORCE 1 系列
AIR MAX系列
HUARACHE系列
NIKEiD专属定制
初夏系列定制
所有NIKEiD定制
男子定制
所有男子定制
休闲
篮球
跑步
足球
滑板
健身
女子定制
所有女子定制
休闲
跑步
训练
篮球
足球
滑板
儿童定制
所有儿童定制
男孩
女孩
婴童
FLYKNIT系列定制
Air Max系列定制
宽掌系列定制
欢迎加入，{1}。
欢迎使用 Nike+。 你将很快收到一封确认电子邮件。
继续
进一步了解
Nike+ 会员的相关信息。
已加入购物车
已添加到心愿单
赠送一份适用于每个人的礼品
尺码：
数量：
单价：
礼品卡送货免运费
合计
查看购物车 ()
结算
查看心愿单
购物车中没有商品
我们检测到您的系统没有启用JavaScript,需要采购的产品和正确地体验耐克.com。
请
enable JavaScript在浏览器
,然后刷新页面。
{"response":{"canonicalUrl":"https://www.nike.com/cn/zh_cn/c/tennis/men","contentPath":["tennis","men"],"country":"CN","defaultHomePage":"homepage","division":"brand","language":"zh","pageType":"landing page","sportCategory":"tennis","isSportCategory":true},"success":true}
男子网球产品
罗杰·费德勒
拉斐尔·纳达尔
服装
鞋
装备
翻领T恤
红土之王 让位还早
第十一冠也只是开始
选购纳达尔系列装备
最新网球鞋款
选购男子网球鞋
ZOOM VAPOR X HC
动感爆发
ZOOM CAGE 3 HC
迅疾掌控
ZOOM RESISTANCE
动态舒适
本月精选推荐
NIKECOURT 训练系列
专为实战般激烈的训练体验打造的基本装备。
立即购买
休闲网球风
球场灵感邂逅休闲网球风，缔造舒适日常穿着体验。
立即购买
NIKE AIR ZOOM CAGE 3 HC
核心优势
1.在网球运动中的易磨损部位融入轻质 CPU 鞋笼设计。
分区鞋笼提升稳定性，同时不增加负重感。
2.后跟搭载 Nike Zoom Air 气垫，提供轻质回弹缓震效果。
3.分区外底实现出众抓地力与耐用性。
立即购买
选购网球类产品
鞋
服装
运动帽/头带