NIKE AIR ZOOM CAGE 3 HC

核心优势



1.在网球运动中的易磨损部位融入轻质 CPU 鞋笼设计。



分区鞋笼提升稳定性，同时不增加负重感。



2.后跟搭载 Nike Zoom Air 气垫，提供轻质回弹缓震效果。



3.分区外底实现出众抓地力与耐用性。

