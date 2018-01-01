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可持续性能创新

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严格要求自己 在这个资源有限的世界中，我们力求用更少的资源，为你创造更多。

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不断推进可持续性能创新的疆界 正如你希望自己能有更好的表现一样，我们也更加严格要求自己， 力求在创新设计过程中，只通过一切必要的资源，来提升运动员的表现。因为每一克能源、 每一毫克材料、每一分秒都举足轻重。

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NIKE GRIND 将现有产品和材料循环 再生成全新优质材料， 塑就可持续发展的卓越性能。

FLYKNIT 运用更少， 创造更多

NIKE GRIND 创新塑就新生。

了解我们的两大可持续创新设计典范

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点燃运动激情， 激发非凡潜能 我们将材料从一种形态转化为另一种全新形态， 进而制作出优质的服装、鞋类及场地地面。

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我们重视对每个细节的研究，这首先体现在我们希望产品的材料不仅可以多次使用，
 同时还能循环用于多款产品。 _________________________________________________________________________________________ 今天，NIKE 71% 的鞋类和服装产品中都用到了 NIKE GRIND 材料，
 从纱线和镶边，到我们部分品质出众的球衣和鞋款，
 它无处不在。

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用更少创造更多。
这要求太严苛？

的确如此。

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可持续创新是我们变革经营方式的催化剂， 也是一个在整个企业中进行策略、流程和产品方面整合的良机。 我们正通过不断创新，为运动员、公司和整个世界带来新的解决方案。

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