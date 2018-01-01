不断推进可持续性能创新的疆界 正如你希望自己能有更好的表现一样，我们也更加严格要求自己， 力求在创新设计过程中，只通过一切必要的资源，来提升运动员的表现。因为每一克能源、 每一毫克材料、每一分秒都举足轻重。